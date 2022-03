PROMOCIONAL: Tarcisio Barreto D’Addona lanza el disco “Grande Astor” en homenaje a Astor Piazzolla.

Prensa. Comunicaciones Acordes Sinfónicos

El trompetista barquisimetano, Tarcisio Barreto D’Addona, ha recibido numerosos elogios tras el lanzamiento de su disco solista “Grande Astor”, dedicado nada menos que al gran compositor argentino Astor Piazzolla. Se trata de un disco innovador que ostenta un gran valor artístico; contiene 11 temas instrumentales y una duración de casi una hora a través de la cual el joven músico emplea los valores de la trompeta para recrear las sonoridades tanto del tango y otros componentes de la tradición cultural sureña, así como de ese particular estilo académico sudamericano que le dio fama mundial al célebre compositor argentino durante el siglo XX.





Grande Astor se encuentra disponible en las principales plataformas digitales y también se puede escuchar en Youtube.

Link Spotify:

https://open.spotify.com/album/4VkUQJwTyqEgi7DalWA9v4

https://tarcisiobarretodaddona.hearnow.com/





Tocar la música que inicialmente fue compuesta pensando en el bandoneón como instrumento principal y adaptarla a la trompeta como instrumento líder, no fue nada sencillo para Tarcisio Barreto D’Addona, quien explica: “fue un gran reto ya que Piazzolla fue un virtuoso del bandoneón y en toda su música tiene un protagonismo idiomático inmenso, lo que la hace bien compleja. Reproducir todo eso con la trompeta fue y es un verdadero reto, pero de eso se trata, aceptar y superar los retos, innovar, crear y trabajar hasta lograrlo, por ello me siento muy feliz con el resultado obtenido”.





Pero el joven Tarcisio no es el único protagonista de esta excelente producción discográfica; también participa su padre, Tarcisio Barreto Ceballos, quien estuvo impecable en el violín y además realizó una notable labor de arreglista, tomando como punto de partida la música original de Piazzolla. Su hermano Miguel Barreto D’Addona tocó la guitarra eléctrica, lo que le dio un punto de modernismo a la música, con un resultado de fusión realmente interesante. El contrabajista Luis Gómez-Imbert lució gigante llevando el peso de las rítmicas y el pianista italiano Dino Dinelli se hizo sentir en todo momento, logrando un hermoso balance entre feeling y virtuosismo.





“Todo comenzó una tarde cuando mi papá escuchando La Milonga del Ángel interpretada por Piazzolla, me preguntó si era posible tocar la parte de bandoneón en trompeta, a lo que le respondí que con algunos pequeños cambios se podía tocar, lo cual generó la segunda pregunta: ¿por qué no hacemos un disco de música de Piazzolla con trompeta y manteniendo la configuración original del quinteto? Es decir violín, guitarra, piano y contrabajo; como siempre me ha gustado su música decidí dedicarle todo mi esfuerzo y estudio a la producción de este álbum que además venía muy bien para la celebración del centenario de su nacimiento”, comenta el joven trompetista integrante del Ensamble 7/4 sobre cómo nació la idea de hacer este disco.





La intención para “Grande Astor” fue siempre mantener la esencia de la extraordinaria interpretación realizada por el autor, aunque hay pinceladas estilísticas venezolanas, influencias de jazz y hasta algunos toques de rock progresivo se cuelan en ciertos segmentos. Originalmente, la música que grabó Piazzolla con su Quinteto Tango Nuevo, contaba con una guitarra electroacústica interpretada en por Horacio Malvicino, por lo que el joven Tarcisio y su hermano Miguel trabajaron con su padre, las partes de guitarra y trompeta, poco a poco iban probando y mejorando los arreglos hasta que llegaron a las versiones finales.

