JOROCKPO: Alex Martínez, el arpista venezolano que destaca en el video aniversario de Metallica.

Tras hacerse viral con un video en el que versionaba a dos arpas el tema “Nothing Else Matters” de la banda Metallica en el género de jorockpo, el arpista venezolano, Alex Martínez @arpamartinez, aparece en el material audiovisual de los 40 años de la banda.

Corría marzo del año 2019 cuando el barquisimetano subió un video casero a las plataformas sociales. Este audiovisual contó con un like de la cuenta oficial de Metallica en Instagram y allí comenzó la historia del músico con una de las más grandes bandas de la historia del rock. Martínez amó tanto el resultado de su mezcla de joropo y rock que decidió grabar un disco llamado Jorockpo en marzo del año 2020. En agosto de 2021 hizo el video oficial de la versión con arpa en el que aparece en la Hundición de Yay, en Sanare, estado Lara, y en diciembre de ese año es cuando el arpista es contactado por los productores de Metallica para pedirle autorización para usar su video, imagen y voz. Sin saber muchos detalles de la propuesta, accedió ante tal honor.

En marzo de 2022 la banda publicó un video en el que compilaban varios covers y ahí llega la sorpresa para Alex y para Venezuela: que la música folclórica del país aparezca en el material audiovisual aniversario por los 40 años de Metallica. “Lo que más me gusta de todo esto es que estoy entre los ocho o 10 videos que escogieron de todo el mundo, y además, dejaron una parte de solo joropo donde aparecen dos bailadores demostrando cómo se baila nuestra música tradicional. Eso es súper importante para la música de Venezuela y la exposición que puede llegar a alcanzar”, expresó Martínez.

El documental por el 40 aniversario de Metallica donde aparece Alex Martínez está disponible en Amazon Prime. La versión del joven músico de “Nothing Else Matters” ya cuenta con 129 mil visualizaciones en Youtube y contó con la dirección de Hildemaro Potenza y la producción de Humberto Martínez.

Logros de Alex Martínez

El video Nothing Else Matters by Metallica - versión JOROCKPO se ganó el premio Best Shorts Competition en Estados Unidos, California. Martínez contó que recientemente inscribió el disco Jorockpo a los Premios Grammy con la esperanza de que pueda pasar por todos los procesos de la Academia y sea aceptada la nominación y continuar dándole a Venezuela el impulso que necesita en la industria musical mundial.

El video oficial del cover puede ser visto en este link https://www.youtube.com/watch?v=mhrZfEeBtN4 Asimismo, el álbum Jorockpo está disponible en Spotify.

Puedes seguir a Alex Martínez en @arpamartinez en todas las redes sociales.





