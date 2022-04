PA' RUTA DE GALLLEGOS: Médanos de la Soledad un atractivo turístico natural tanto en verano como invierno en Apure.

Prensa. Senderos de Apure.net.

Son dunas en plena ruta turística de Gallegos del municipio Pedro Camejo al sur de Venezuela (en verano se desnuda en plena sabana apureña y en invierno se forma un balneario por la época de lluvia). Pueden pararse en estos médanos para tomarse fotos en verano y bañarse en invierno. Coordenadas N. 7 20.174 W67 43.843.

Sucesivamente pasan por el Puente la Soledad rumbo al puente de río Claro y antes de llegar a la población del Capanaparo, está un molino en sentido contrario de la carretera donde se pueden desviar y visualizar el atractivo natural; “Mata de Piedra”; que es una Roca Gigante y se pueden subir para observar la llanura plana y luego al fondo en su lejanía las montañas de los estados Bolívar y Amazonas.

Recomendaciones en Médanos de la Soledad de Senderos de Apure.

Los Médanos de la Soledad es un patrimonio del municipio Pedro Camejo del estado Apure y es un atractivo natural dentro de la ruta turística de Gallegos. Por lo que, sus visitantes, turistas y temporadistas tanto en verano como en invierno, es decir los 365 días del año, deben estacionar sus carros, motos o bicicletas y subir si quieren a pie a los médanos o dunas.

Pero no se debe subir vehículos, motos o bicicletas a dichos médanos y mucho menos rustiquear debido que son áreas frágiles y que es un patrimonio municipal que se debe respetar. Por lo cual, si usted presencia una conducta no adecuada en su uso, muy amablemente participa a las personas o grupos que no está permitido rustiquear y subir vehículos, motos o bicicletas para preservar este atractivo natural y patrimonio municipal en el estado Apure.

Crédito del Libro Digital; ”Senderos de Apure”.

Autor: Periodista Eduardo Galindo Peña.

Editorial: Independiente 2021

Información de venta del Libro en Web: Senderos de Apure.

Te invita:

-Senderos de Apure.

-Proyecto Yo Amo Apure.

-Alcaldía de Pedro Camejo.

-Instituto municipal de turismo de la Alcaldía de Pedro Camejo.

-Prestadores de Servicios Turísticos.

Foto: Archivo de Eduardo Galindo Peña & Senderos de Apure.

#Pal'Apure

#pa'rutadegallegosenapure

#Pal'NazarenodeAchaguas

#Pal'Capanaparo

#Pal'Cinaruco

#Pal'ApureenSemanaSanta

#senderosdeapure

#apure

#venezuela