GASTRONOMÍA: Consejos para seleccionar el mejor carbón para tus parrillas.

La Montserratina cuenta con su carbón vegetal, un producto 100% nacional y ecológico, extraído de los bosques sustentables del estado Cojedes.

Prensa. Leonisia Cusati.

El carbón vegetal es uno de los ingredientes principales de una buena parrilla, especialmente por los olores y sabores inigualables que aporta a las piezas de carnes, pescados, embutidos o vegetales que se van a preparar. Para escoger un buen carbón es clave que provenga de madera dura como teca, eucalipto, cují, algarrobo o vera; ya que sus troncos poseen una alta carga calórica, porque son maderas muy duras y mantienen por más tiempo el nivel del calor en la leña.





En el caso del carbón vegetal de La Montserratina, destaca por ser un producto 100% nacional y ecológico, pues es extraído de los bosques sustentables del estado Cojedes y avalado por los maestros parrilleros de la marca, por sus características. “La cualidad de este carbón es su solidez, porosidad y alto porcentaje de carbono, lo que permite brindar hasta 3 veces más temperatura que la leña”, comentó el chef Esteban Luján, embajador de la marca.





Aprovechar al máximo el carbón

Luján también explica que es indispensable conocer el grado de degradación del carbón, es decir, en cuánto tiempo se consume, pues esto va a permitir saber la duración de las brasas y la mejor forma de utilizarlas. Asimismo, recomienda adquirir carbón de trozos grandes y más compactos, pues los pedazos pequeños se deterioran más rápido y rinden mucho menos.





“En lo particular, siempre coloco una cama de carbón y enciendo. Allí, lo que hago es sellar las piezas grandes como la punta o el solomo, porque éstas siempre van a requerir una cantidad de carbón muy alta o por lo menos, con mi forma de cocinar, que es sellado a alta temperatura inicial”, destacó.

El maestro parrillero revela que, a medida que el carbón se va degradando, lleva a término de cocción aquellas piezas que no necesitan tanto calor ni tiempo para cocinarse, como los bistecs de la carne de res. Con ello aprovecha al máximo el carbón desde el principio hasta el final. Además, el chef ofrece algunas generalidades respecto al uso del carbón, entre las que explica que no se puede controlar la temperatura, solo se puede aprender a utilizarla, pues el calor del carbón no se mantiene constante.





El carbón, una técnica de cocción versátil

“Hacer parrilla al carbón es la técnica de cocción al aire libre más versátil que existe. Aunque es la más primitiva, es muchísimo más sabrosa, porque, a diferencia de las cocinas eléctricas o a gas, nos ofrece aromas y sabores que son la razón de ser de cualquier asado”, aseguró Luján.





Este producto está disponible en los bodegones parrilleros de La Montserratina en Caracas, y en las cadenas de supermercados a nivel nacional. Aunado a ello ponen a disposición el variado portafolio de la marca compuesto por la línea de chorizos y salchichas crudas, ahumados, además de las infaltables chistorras, las morcillas carupaneras, con arroz y cebolla, picante, entre otros productos.





Más información sobre los mejores ingredientes para el parrillero así como recetas de la marca está disponible en www.lamontserratina.com y en su cuenta de Instagram @lamontserratina.





