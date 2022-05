GESTIÓN-PEDRO CAMEJO: Alcalde Luis Cuervo; “El Matadero sigue siendo del municipio, es completamente falso que lo haya vendido”.

La mañana de este lunes #23May el Alcalde del municipio Pedro Camejo Luis Cuervo acudió a la Emisora Sábana 97.9 F.M en el programa " La hora de la verdad" donde informó que el Matadero municipal nunca ha sido vendido a empresas privadas. Cuervo dejo claro que en su gestión estás instalaciones seguirán siendo del municipio y por su puesto administrada por la Alcaldía " Vamos a mejorar la planta física y garantizar que los semovientes que se sacrifiquen en ese Matadero salgan para el consumidor cumpliendo con todas las medidas sanitarias correspondientes" acotó.





El Alcalde también dejo claro que la prioridad es atender a todos los habitantes del municipio y garantizar la carne al mejor precio sin perjudicar a los productores, no es verdad que por cada animal que entre al Matadero nosotros nos quedamos con las vísceras, eso es falso. Para la primera autoridad municipal no cabe duda que esos "conceptos" fueron mal intencionados y sin ningún tipo de fundamentos dejando claro que la única intención por parte de sus actores es generar una matriz de opinión errática por qué ya el pueblo no los quiere.





En esa intervención el Alcalde Luis Cuervo llamó al Secretario de Asuntos Fronterizos a no seguir empañando la gestión del gobierno regional ya que a su juicio sus orientaciones desesperadas y mal sanas en nada contribuyen al bienestar de la población. Para concluir Cuervo dejo claro que el Matadero seguirá siendo propiedad de la Alcaldía, que está abierto al diálogo con los carniceros para trabajar juntos en beneficio del pueblo, pero aclarando que no se permitirán precios injustos que afecten a los consumidores

LUIS CUERVO ALCALDE

JUSTICIA Y VERDAD

#noticias

#PedroCamejoAlDia

#LuisCuervoAlcalde

#TrabajandoParaTodos

#JusticiaYVerdad

#apure

#sanfernandodeapure

#senderosdeapure

#yoamoapure

#venezuela