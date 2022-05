MÚSICA: Andrea Aguilar le canta a sus propias emociones en “Fragmented Mind”.

La cantante y compositora venezolana, egresada del Berklee College of Music y residenciada en Nueva York, presenta su nueva canción este viernes 6 de mayo.

Prensa. Patricia Aloy.

Con tan solo 24 años, Andrea Aguilar está bastante clara de lo que desea lograr en el mundo de la música, en el que ha estado inmersa desde niña gracias a un entorno familiar en el que, por ejemplo, cuando su papá entonaba alguna canción de sus bandas favoritas, le imprimía las letras para que las cantara con él.





Nació en Punto Fijo, estado Falcón, pero a los 17 años viajó a Boston, donde dos años después ingresó al Berklee College of Music, institución de la que egresó en Music Business y Contemporary Writing and Production. Ahora vive en Nueva York y comparte su pasión por la música y la pintura con la enseñanza del piano a niños de escuelas públicas de Manhattan de entre 4 y 9 años. “Quiero que ellos entiendan el poder de sanación que tiene la música y que es un lenguaje que nos une a todos y siempre nos acompaña”, dice.





En 2020, Andrea Aguilar publicó en su cuenta de YouTube (The Andrea Aguilar) dos canciones: Ocean y Sunflower. De la primera cuenta: “Habla del mar y de cómo este a veces me genera sentimientos de ansiedad por su profundidad y lo vasto que es, pero al mismo tiempo me trae calma y paz”, mientras que de la segunda comenta: “En ella le canto a alguien, de cómo hasta una flor me puede prestar más atención que él”.

Este viernes 6 de mayo, la cantautora lanzará su nuevo tema Fragmented Mind, escrito, según confiesa, desde los pensamientos y sentimientos que en determinado momento la agobiaban: “Sentía que mucha gente a mi alrededor no me aportaba nada bueno y que estaba estancada, deprimida, eso en los versos, pero en el coro hago referencia a cómo todos esos sentimientos comienzan a surgir de lo más profundo de mí, manifestándose en mis sueños hasta llegar a mi estado consciente”.





A lo que apunta Aguilar es a que, en su caso, vida y música, vida y arte -porque también es artista visual- son la misma cosa. Así escribe en Spotify (https://open.spotify.com/artist/7Ab0lnYiLYEmLieTnemHXT?si=pbkIi2D6TQWhFkL4MgIDRA): “La música da una voz al alma”.

“Siempre he querido transmitir honestidad, ya sea conmigo misma o con los demás. Todos tenemos sentimientos complejos, confusos y cambiantes, y creo que ese aspecto cambiante es lo que nos hace humanos, la forma en la que hoy pienso de una manera y mañana de otra. No todo tiene que ser organizado y claro, porque todos tenemos nuestro propio mundo en nuestras cabezas y a veces ese mundo puede llegar a ser muy ruidoso y complicado, como también puede ser hermoso, libre y lleno de amor. Quiero capturar esos sentimientos y expresarlos desde mi punto de vista, con el objetivo de que alguien lo escuche y se sienta identificado”, dice la cantautora acerca de su meta en la música.

Aunque no hay nada planificado, su sueño es poder presentarse en el país.

“Sería un honor poder volver a casa”, concluye.

Más de Andrea Aguilar en sus redes sociales: @ andreaaaguilar y

@andreaaaguilart (en Instagram), y The Andrea Aguilar (YouTube).

El tema Fragmented Mind se puede pre-guardar en https://smarturl.it/hfznun.

