SALUD: El 40% de casos de Síndrome de Ovario poliquístico se da en mujeres delgadas.

Problemas de fertilidad, vello masculino en diversas partes del cuerpo, alopecia y el oscurecimiento de zonas como el cuello, axilas y entrepiernas pueden ser síntomas de alerta en las mujeres que sufren este trastorno endocrino hereditario.

Las estadísticas mundiales de salud indican que entre el 5% y el 15% de las mujeres de 15 a 44 años, o en edad fértil, padecen del Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP), una patología que suelen descubrir entre los 20 y 30 años, cuando observan que tienen problemas para quedar embarazadas.

La doctora María Teresa Doti, endocrinóloga del Grupo Médico Santa Paula (GMSP) ubicado en Caracas, explica que esta es una de las consultas más recurrentes y puede ser muy molesto por sus manifestaciones clínicas, entre las que destacan: la presencia de vellos masculinos en diversas zonas de su cuerpo, como espalda, entrepierna, bozo o mentón, casos de acné en la cara y espalda, alteraciones menstruales, alopecia e infertilidad.

“Es una de las consultas más recurrentes los ovarios poliquísticos, tanto en las consultas ginecológicas, como con endocrinos en el GMSP. Entre las quejas que indican las pacientes se encuentra también acné inflamatorio, menstruaciones muy largas que llegan cada 35 o 45 días o más.”

Señala que el SOP es un trastorno endocrino de probable origen genético, que además está influenciado por la nutrición y la actividad física. “Tenemos un mito de que las mujeres con ovario poliquístico son obesas y no es así. Más del 40% de las pacientes son normales o delgadas, así que no podemos guiarnos por el peso. El 85% de las pacientes tienen pelitos en zonas que no son normales y es un alerta que deben investigar.”





Necesidad de un diagnóstico

Para la endocrinóloga, el momento de mayor necesidad de diagnóstico es cuando la mujer tiene deseos de tener un hijo e incluso, cuando entran a la universidad y desean mejorar su apariencia.

“Para el diagnóstico se estudia la historia familiar, pues si mamá o hermanas padecen del Síndrome, nuestra paciente también. De igual manera, es necesario conocer los ciclos menstruales, los cambios de peso, realizar un examen físico para determinar si hay alopecia, si se evidencia leche en la mama sin estar lactando, si existe oscurecimiento del cuello, entre piernas y axilas además de engrosamiento de la piel o aumento del tamaño del clítoris por la presencia de andrógenos”.

En este diagnóstico confluyen varios especialistas del Grupo Médico Santa Paula, quienes garantizan una evaluación integral del paciente. “Tenemos un equipo integral compuesto por especialistas de endocrinología, ginecología, dermatología, nutrición clínica y un entrenador o fisiatra.”

Precisa Doti que realizan diversas pruebas de laboratorios como, por ejemplo, el perfil androgénico y prueba de tiroides, que son principalmente exámenes de descarte. También realizan una evaluación de la ovulación y ecosonograma pélvico o transvaginal.

Tratamiento ante ovarios poliquísticos

El tratamiento dependerá de la necesidad del paciente y de su diagnóstico. “Podemos atender de forma farmacológica algunas situaciones, sin embargo hay que hacer cambios de estilo de vida, pues ello es la base de la medicina. Debe cumplirse un plan nutricional (recomiendo la Dieta Mediterránea) y además hacer ejercicio 30 minutos diarios o una hora tres veces a la semana”, comenta Doti.

El plan de tratamiento contempla uso de medicamentos específicos por cada problema que refiera el paciente, pues no todos presentan los mismos síntomas. “Puede haber alteración metabólica. Puede o no existir acné, incluso alopecia. Algunas pacientes quieren ayuda para poder retomar su fertilidad y otras por cuidados cosméticos. En el Grupo Médico apoyamos y asesoramos con nuestro equipo multidisciplinario”, concluye la doctora Doti, quien participó en el webinar Salud Femenina organizado por el GMSP a través de su canal de YouTube.

