ZARAZA-GUÁRICO / Carlos Castillo: un alcalde que se abre cancha en medio de la falta de recursos.

Carlos Enrique Castillo es su nombre completo, pero pocos lo saben. Toda Zaraza y medio Guárico lo conoce como “Cancha” y los más cercanos “Canchita”.

Prensa. El Tubazo Digital.

A los 63 años se convirtió en el alcalde de la Atenas del Guárico y hoy intenta abrirse paso en medio de la falta de recursos y los coletazos de una pandemia. Canchita nació en Zaraza, específicamente en el caserío Pozote el 12 de agosto de 1958, día de Santa Clara, onomástico de su señora madre.

Lo abordamos en su terreno, entre calles y pueblo de la localidad zaraceña que hoy dirige. Durante la entrevista recordó su origen y preguntamos de todo. Responde con respeto y calma. La gente en la calle se refiere al alcalde como “Canchita”. ¿De dónde viene ese apodo?

El apodo sale de mi infancia. En Zaraza todo el mundo conoce mi origen humilde. Mi padre tenía una cancha de bolas y yo, muy niño, ayudaba trabajando allí. Mi trabajo era recordarle a los jugadores que debían pagar por el uso de la cancha: “paga la cancha”, “paga la cancha” era la expresión que utilizaba para recordarle a los jugadores su obligación. De allí surge el apodo de “Cancha o Canchita”.





¿Cómo es que un personaje popular terminó siendo alcalde?

Llego a la alcaldía con un trabajo social y político de hace bastantes años. Yo participé en elecciones en el año 2006, luego en 2008. Tengo un trabajo social, no estoy casado con ninguno partido político. Siempre me ha gustado la política por convicción social. Yo llegué a una alcaldía quebrada. En servicios públicos lo que encontré fueron dos palos de escobas. Sin bolsas para recoger basura y todos los carros dañados. Me encontré 20 toneladas de basura en la calle y tuve que resolverlos con aliados.





Algunos comentan que Canchita es un rico de cuna

No. Yo aparte de ser político, siempre he sido un emprendedor. No es que yo tenga dinero, sino que siempre he trabajado. No soy ningún rico de cuna, todo lo contrario, fuimos demasiado pobres, mi madre era analfabeta y con 11 hijos. La mayoría fueron profesionales y trabajadores.





¿Por qué ser político en este momento donde mucha gente ha perdido la fe en los gobernantes?

Es una forma de ayudar a las personas. Imagínate si yo lo venía haciendo mucho ya, sin tener ningún cargo, viendo y palpando las necesidades de las personas qué será ahora. Yo veo a personas sin agua, sin comida. Allí hay una necesidad de ayudar, de poner mi grano de arena desde esta gestión. Yo soy una persona sencilla, sin odios, yo soy sobreviniente de un cáncer, Dios me dio un propósito de vida para ayudar a otros. Dios me dio una ñapa de vida y sobreviví a la pandemia.





Se le ha cuestionado que llegó a la alcaldía con los votos de opositores y luego se alejó de ellos.

Eso es un decir. Yo llegue a la alcaldía con un pueblo. A mí me propuso la Alianza Democrática con el candidato a gobernador Octavio Orta y ellos, al final, me dejaron solo. Yo tuve que ir con una tarjeta nada más.





Es decir, ¿usted es un líder que está por encima de los partidos?

No es que yo sea un líder, es que este es un pueblo inteligente que vio que necesitaba una persona, que tenían una necesidad de ayuda y el tiempo lo está reconociendo.

Sí, pero van seis meses de gestión, ¿qué cree que piensan los zaraceños?

Hemos hecho mucho en seis meses de gestión, la gente está contenta, ha recibido los beneficios que yo prometí. Hemos estado dando respuesta a los compromisos que asumimos,





¿Por qué cree que votaron por usted y no por la opción del gobierno?

Bueno, porque vieron en Carlos Enrique Castillo "Cancha" una opción de un hombre que siempre ha estado con el pueblo y que siempre ha estado pendiente, incluso del deporte. Yo tuve una diferencia cercana a 3 mil votos a mi favor.

Usted fue el ganador, pero ¿quién fue el perdedor?

No fue fácil, yo le gane a la oligarquía, le gane a la oposición; a la MUD, ellos sacaron 227 votos. Le gané a la Alianza Democrática que me dejaron solo y le gané al Psuv.





Ganar es sabroso, pero luego te encuentras una realidad: ¿Cómo hacer gestión con una alcaldía que encontró quebrada?

Es muy cierto, han mermado los recurso de la alcaldía, con las sanciones nos quitaron la mitad del situado y que realmente con estos recursos no podemos atender a una población tan alta. Por eso surgen las alianzas y el esfuerzo. Por ejemplo, las zonas rurales me dieron a mí un gran triunfo. En este momento trabajamos con el patroleo de estos sectores.

En Zaraza no colocaban asfalto desde hace muchos años. Yo lo logré, con el apoyo del gobernador. En alianza colocamos 500 toneladas de asfalto. Me faltan 200 que las compré ya. Siempre en alianza nacional, regional y municipal.





El San José de Unare integramos a todos los sectores. Allí recientemente hicimos las fiestas de esa parroquia. Usted ve a esa localidad en este momento y no se parece a la anterior. Limpiamos sus calles y se las demarcamos. Hemos limpiado sus quebradas y recogido los desechos sólidos. Zaraza, al igual que otros pueblos pareciera tener años de atraso: ni semáforos tiene.





Bueno, te informó que yo hice una gestión a través del viceministro de transporte, ya tenemos los postes para siete semáforos. El gobernador José Vásquez nos va a dar las cajas. Esto es historia, estamos haciendo historia.

Hacer historia es una expresión muy grande ¿Cómo se hace historia en una gestión?

La primera historia la hice al derrotar al candidato del gobierno. Luego de 22 años surge un hombre del pueblo no de partido y que logramos el triunfo. Pero no significa que me vaya a engrandecer porque saqué 4 mil votos de ventaja.





Puede suceder que el próximo año nazca o renazca otro líder con el mismo potencial mío y derrote al gobierno, dependiendo del comportamiento que tengamos nosotros.

¿Cómo imagina a su municipio dentro de cuatro años?

Aspiro y trabajo por una Zaraza mejorada, claro, debemos ser realistas, los problemas de Zaraza son estructurales. Se necesitan muchos recursos, mucha inversión para resolver los problemas

¿Como cuáles problemas, por ejemplo?

Bueno, recuerda que la planta de tratamiento que tenemos la hicieron para 20 mil habitantes, hoy tenemos casi 100 mil. En este momento no hay una cantidad de dinero necesaria para solventar esta situación.

Es grave el problema del agua





Sin embargo nosotros estamos mejorando el servicio; en el sector Calanche y Jabillal ya les está llegando el agua.





Al sector Rodríguez Morales y Banco Obrero les está llegando agua por regadera, que no le llegaba hace años. Ese es un logro importante. En poco tiempo y con pocos recursos.

Nos hemos reunido en alianzas, incluyendo la empresa privada para que nos ayuden a dar respuesta de los que más tienen a los que menos poseen.





¿Y la calidad del agua cómo es?

Bueno, en la anterior gestión el agua era puro carato. Con un olor putrefacto. Ahora el agua está llegando transparente.

¿A seis meses de su gestión, puede destacar una obra significativa?

Hemos hecho un gran esfuerzo para colocar 550 metros de tuberías de aguas blancas. Debo reconocer y agradecer el aporte del consejo comunal, eso beneficia a casi 400 familias. Estamos haciendo permanentemente la limpieza de las quebradas, sin recursos. La vialidad del vertedero de basura, esa es la vía de Las Calcetas, que con apoyo de la comunidad, resolvimos.





Me acaban de informar que pronto tendremos una maquina D-9 para hacer el plan lagunero. Ahora que está empezando la época de lluvia. Aquí se perdió ese plan y Dios mediante vamos ayudar a los productores construyendo sus lagunas para que tengan el agua y aguanten el verano.





Usted no es del Psuv, ¿Cómo hacer alianza con los rojos sin perder autonomía?

Bueno, muy fácil, esta es una alianza de gobernabilidad en función del pueblo. Yo lo he dicho muchas veces. Incluso lo he conversado con el ciudadano gobernador José Vásquez, si el gobierno nacional y regional le da los requerimientos al municipio para resolver los problemas fundamentales medianamente, no tengo ningún tipo de problema. El pueblo es sabio, la Atenas del Guárico no se equivocó y quiere progreso.





¿Muchos alcaldes y alcaldesas, luego de ganar, ahora cargan escoltas que nunca se le despegan, a qué le tendrán miedo?

Yo no cargo seguridad, yo ando solo, yo no tengo por qué buscar seguridad. Yo pienso que el pueblo me protege y me quiere. Yo no necesito que me estén cuidando. Mi conducta ha sido igualita. Incluso, ahora como alcalde, más humilde. La humildad es un paso para el respeto. Yo respeto a todo el mundo. Si en algún momento he ofendido a alguien yo ofrezco disculpas.





Finalmente: Si tuviera cinco minutos con el presidente Maduro, ¿qué le pediría?

La planta de tratamiento, vías rurales, vías de penetración, la vía principal de Zaraza - Onoto. La vía principal de Zaraza - Aragua, nuestros límites con Anzoátegui.

En Zaraza el tema grave es el del agua, un problema estructural, estamos claros, pero se necesita gran inversión, yo ando en eso.

Por Orlando Medina Bencomo

