COLUMNA ''VENEZUELA LEGENDARIA": Arrendajo y Guacharaco por Dr. Duque Melecio Uviedo.

Columna Venezuela Legendaria por Dr. Duque Melecio Uviedo.

El contrapunteo toda la vida se ha considerado la joya de la corona en la música llanera por tres razones fundamentales, la improvisación espontánea del coplero para responderle al contrario con sentido y rima; segundo, el oído musical de los cantadores y tercero la voz potente y sonora capaz de galopar a rienda suelta por la llanura bravía con diversos temas, el amor, las faenas llaneras y las leyendas propias del medio. Hoy disfrutaremos de un desafío a través, versos arrebiataos del cantautor apureño Heriberto Sevilla ,el ARRENDAJO de PUERTO PAEZ y el cantor guariqueño Andrés Cruces ,el GUACHARACO DE RIO VERDE que se enfrentaron verso a verso en el Caney La Flechera a orillas del río Apure en el paso del Diamante un sábado 06 de febrero de 2018 en el marco de la celebración de los 200 años de la gesta heroica de los Bravos de Apure de Páez, Muñoz y compañía cuando a caballo capturaron unas barcazas españolas fondeadas frente a San Fernando, las famosas flecheras, ante la mirada impávida del Libertador Simón Bolívar que describió en sus memorias el acto como una victoria de la primera caballería acuática del mundo.





En este parrando llanero se lucieron en la ejecución musical el maestro arpista apureño con medio siglo en Maracay don Ramón Becerra, el cuatrísta calaboceño Omar Jaspe y los capachos de Marina Jiménez, la maraquera de oro quienes recorren los cuatro vientos del llano retomando aquellos viejos aires llaneros como el merecure, los caracoles, la chipola, el cimarrón, la resbalosa, el perro de agua, el juan solito, la paloma, la periquera, el cunavichero, el pataruco, los diamantes, el guayacán y veinte golpes y pasajes más que deben ser rescatados del baúl del olvido para las nuevas generaciones; la mayoría de estas composiciones fueron creaciones del genio del arpa casmaguanera don José Cupertino Ríos Viñas que hoy salen registradas como del folklor y otras por plagiadores irresponsables que algún día saldrán a la luz pública. Al son de un zumba que zumba Ramón Becerra los llamó al ruedo y arrancó el ARRENDAJO : A ORILLAS DEL RIO APURE# EN EL PASO DEL DIAMANTE# SUELTO MI GRITO ALTANERO# POR SI HAY ALGUN CONTRINCANTE# QUE SE ENFRENTE CON EL POLLO# ARRENDAJO EL CAMINANTE # PELEADOR DE PUERTO PAEZ# DE LA PARROQUIA CODAZZI# GUACHARACO: DE LA PARROQUIA CODAZZI# PELEADOR DE PUERTO PAEZ# ESO ES EN PEDRO CAMEJO # YO HE PARRANDEADO PORAI`# PERO YO SOY GUARIQUEÑO # DE RIO VERDE ES MI LUGAR # EN EL MUNICIPIO ORTIZ# AGARRESE DEL GUARAL ARRENDAJO: AGARRESE DEL GUARAL# EN EL MUNICIPIO ORTIZ # ALLI TENGO TRES MUJERES # TRES TESOROS PARA MI# EN SAN JOSE DE TIZNADOS# ROSA AMELIA VILLASMIL# PERSIDA EN LAGUNA DE PIEDRA# Y EN RIO VERDE MARILIN. GUACHARACO: EN RIO VERDE MARILIN# PERSIDA EN LAGUNA 'E PIEDRA# ME CONTARON QUE TE FUISTE # NO ES BUENO QUE USTED SE PIERDA# CON MUCHO GUSTO ME OFREZCO# PARA ENCARGARME DE ELLAS# COMO ATIENDO A LAS DE APURE# COMO UN MANOJO DE ESTRELLAS. ARRENDAJO: COMO UN MANOJO DE ESTRELLAS# COMO ATIENDO A LAS DE APURE # DEBEMOS REIVINDICAR# LA KIRPA Y EL MERECURE# DALE LLANO CAPORAL #PARA QUE EL VERSO FIGURE# EN EL PERGAMINO DE ORO# QUE ETERNAMENTE PERDURE CUACHARACO: QUE ETERNAMENTE PERDURE# EN EL PERGAMIINO DE ORO# EN CAMAGUAN JUAN VICENTE# LOYOLA DE CALABOZO# REYNALDO Y JULIO PANTOJA# DOS CANTAUTORES DOS LOROS# SALVADOR EL MAGISTRAL# ANGEL AVILA UN TESORO. ARRENDAJO: ANGEL AVILA UN TESORO# SALVADOR EL MAGISTRAL# APURE PERDIO LA CUENTA# LLANURA SENSACIONAL# IGNACIO INDIO FIGUEREDO# ADILIA VOZ DEL YAGUAL# EL CARRAO, NELSON, MONTOYA# JOSE ALI NIEVES CABAL# DON JOSE ROMERO BELLO# VICTOR VELIZ SEÑORIAL# POETA ALEXIS MACHADO# CIMARRÓN DEL MORICHAL# CON OMAR MORENO GIL# REY DEL ARPA NACIONAL# MI PRIMO EL REY DEL PASAJE# JESUS MORENO INMORTAL

