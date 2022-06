MÚSICA: Mayte llega empoderando a todas las mujeres Latinas.

Prensa. CMT.

Mayte ( @maytemusic_ ), artista internacional que se ha caracterizado por siempre cantarle al poder femenino, agregando su propio estilo a todas las canciones que ha lanzado desde hace varios años que lleva de carrera, regresa de una gira exitosa por México que realizó con su pasado single “HIERBA MALA”. Hoy, la artista presenta “LA EMPODERADA” una propuesta en donde mezcla un poco de cumbia con reggaetón, una fórmula musical que asegura que te hará bailar.





“Siempre me identifiqué con el empoderamiento de la mujer no solamente para mí sino para todas esas mujeres luchadoras que siguen como yo y que no se dejan vencer por nada, cuando le dije a mi productor MR VLA que quería hacer un tema que se llamará la empoderada, mi productor pudo ver mi visión y me produjo La Empoderada, lo cual fue algo bello que sentí al grabarlo. Dice que cuando pone la bala como dice mi canción, puse todo de mi en este proyecto que es energía pura y que le da el empoderamiento a la mujer y que le abre las puertas a los demás temas que vienen en camino”, afirmó Mayte.





El video musical es con un formato de película (https://youtu.be/JliRU-EvP3A), concepto ideado por la misma Mayte. Se tomaron 3 días de filmación y producción a cargo de la empresa Robot Visión. La pieza audiovisual se caracteriza por tener escenas de mucha acción y persecución en distintas locaciones, todas rodadas desde la cosmopolita ciudad de Miami. Parte de lo que se viene en camino para Mayte, es otra gira por México ya que hay muchos fanáticos de la intérprete pidiéndola por distintas ciudades de ese país y, por supuesto, la cantante se encuentra desde ya preparando más videos musicales para brindarle mucho contenido a todo su público.

