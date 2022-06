ONG: Sociedad Anticancerosa de Venezuela promueve en las escuelas la buena alimentación para prevenir el cáncer.

A través del programa “La Lonchera de mi Hijo”, profesionales de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela hacen evaluaciones antropométricas a estudiantes, personal administrativo y docentes en centros educativos del estado La Guaira y Distrito Capital.

Prensa. consultor5@comstatrowland.com

Durante el primer semestre de este 2022, la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV) llevó el programa “La Lonchera de mi Hijo” a ocho escuelas ubicadas en el área metropolitana de Caracas y en el sector La Sabana, del estado La Guaira, con el fin de promover los buenos hábitos alimentarios como factor determinante para prevenir el cáncer en las futuras generaciones.





Durante las evaluaciones antropométricas realizadas en estas instituciones, tanto a niños como a adultos, las cifras determinaron que los infantes se encontraban en mejores condiciones que los adultos, pues de 88 personas entre docentes y trabajadores administrativos, al menos 47 de ellos (53%) se encuentran en peso y talla que requieren atención inmediata.





Mientras que, en el caso de los niños, se evaluó a una población de 498 niños, de los cuales 325 (65%) se encuentran en peso y talla adecuados, 109 (22%) en peso y talla leve moderado, 55 (11%) en peso y talla en riesgo, y 9 (2%) en peso y talla de atención inmediata.





El gerente de Educación y Prevención de la SAV, MSc. César Miranda, señala que esta cifra es alarmante, pues quiere decir que quienes debieron servir de ejemplo y estar conscientes en materia de alimentación saludable, no asumen los mejores hábitos alimentarios posibles, lo que no es un buen mensaje para los más pequeños.





“En el caso de los niños debemos trabajar con ellos inmediatamente, para lo cual contamos con una alianza con el centro de nutrición infantil Cania, donde logramos que los padres lleven a sus hijos para recibir toda la información, así como estrategias para llevarlos a un estado ideal de nutrición”, informó.





Programa “La Lonchera de mi Hijo” advierte necesidad de control pediátrico. Miranda también destacó que, a medida que han realizado las jornadas de pesaje y medición en los colegios, también han encontrado déficits que deben ser abordados, no solo por la SAV, sino también por empresas privadas y por el Estado venezolano.





“Cuando conversamos con los padres, al menos 75% de los encuestados manifiesta no tener al niño en control pediátrico, es alarmante porque estas etapas de la vida son importantes en la guía a los padres para brindar la atención necesaria a los niños en aras de llevar una supervisión clara, precisa y detallada del desarrollo de los mismos”, alertó





En este sentido, el programa adelanta una campaña para hacer énfasis en el apoyo pediátrico en edades tempranas, ya que esto permitirá para sostener en el tiempo los resultados positivos que han alcanzado con estas actividades.





Otro aspecto observado por los profesionales de la SAV, es la ausencia o retraso en el control de vacunación que es vital en todo ser humano para la prevención de enfermedades. Por último, Miranda recomienda que las escuelas mejoren sus condiciones, así como los espacios físicos que tengan que ver con comedores y canchas para las prácticas de disciplinas deportivas que faciliten el desarrollo físico o entretenimiento.





“Hemos observado que en la mayoría de las escuelas no hay comedores o no están funcionando de la manera correcta, algunos están activos parcialmente, otros no cuentan con los insumos necesarios para preparar un plato adecuado donde la proteína, carbohidratos, verduras, vegetales y frutas estén incluidos en ellos, y esto es justo lo que promovemos con el programa”, resaltó Miranda.

#noticias

#SociedadAnticancerosadeVenezuela

#promueve

#escuelas

#alimentación

#prevenir

#cáncer

#sanfernandodeapure

#senderosdeapure

#yoamoapure

#venezuela