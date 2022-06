OPINIÓN: Carta Pública al Pueblo de Guasdualito por Dr. Alexis Galindo Herrera.

Opinión. Dr. Alexis Galindo Herrera.

CARTA PÚBLICA AL PUEBLO DE GUASDUALITO

Me dirijo a este noble Pueblo en la oportunidad de darle mis reflexiones sobre los hechos acaecidos en los últimos días en el Hospital General José Antonio Páez con relación a las medidas privativas de libertad de un grupo de médicos adscritos a esta institución.

Considero importante resaltar que desde hace 20 meses vengo desarrollando en nuestra localidad unas jornadas solidarias ecográficas a las que he llamado "un Día por Mi Pueblo", en las cuales he atendido hasta la fecha más de 1400 pacientes que se han beneficiado de consultas médicas especializadas y ecografías obstétricas y ginecológicas a muy bajo costo. Ha sido a través de esta jornadas, donde he recibido los testimonios de varias pacientes que aseguraban (de forma cada vez más reiterativa en los últimos meses), sobre una serie de cobros indebidos e injustificados, por parte de un grupo del personal de salud de nuestro Hospital local, para la atención medica especialmente en el área quirúrgica, información esta que corría a vox populi por las calles de nuestra población, siendo de dominio público, acciones que fueron denominadas: "La mafia de las batas blancas".





En vista de tales señalamientos, sentí conforme a mis principios médicos y mi deber ciudadano, cumplir con la obligación de alertar a las autoridades del hospital para que estuvieran atentas y activaran mecanismos de investigación, que permitieran establecer la veracidad de estos hechos y tomar los correctivos pertinentes, porque de ser cierto, francamente se estaban violando los derechos consagrados en nuestra Constitución que taxativamente obliga al Estado venezolano a garantizar la GRATUIDAD en los servicios de salud en las entidades PÚBLICAS y en la presunta comisión de un hecho punible de los funcionarios públicos que estarían incurriendo en estos cobros irregulares según lo establecido por la legislación venezolana vigente. Igualmente, en meses pasados tuve la oportunidad de conversar con dos médicos especialistas y les informe sobre este rumor popular y les sugerí que "si saben quiénes son los que realizan estos cobros; hablen con ellos y díganle que se alejen de esa práctica porque es un delito hacerlo en una institución del Estado". Esta acción la realicé dando fiel cumplimiento al deber social que tenemos todos los ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 132, el cual establece que toda persona tiene el deber de cumplir responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida comunitaria del país promoviendo el respeto de los derechos humanos, con el único objetivo de que prevalezca el bienestar del colectivo, en este caso en particular en el área de la salud.





En el cumplimiento de este deber ciudadano efectué un pronunciamiento público a través de mis redes sociales y los medios de comunicación. Pronunciamiento que hice de forma personalísima, nadie influyó sobre mi criterio y mi deseo de expresarme, mi único deseo radicó en la defensa de los derechos que le pertenecen a nuestra población más vulnerable y que en definitiva no debe ser sobre quien recaiga la crisis hospitalaria. Por coincidencia a la par de mi pronunciamiento también lo hizo el Fiscal General de la República Tarek William Saab quien procedió a alertar a todos los Fiscales superiores de cada estado a recibir las denuncias sobre estos cobros y semanas después el Sr. Presidente Nicolás Maduro, giro instrucciones precisas dirigidas a desmantelar las mafias hospitalarias a nivel Nacional. Hago del conocimiento de la población, que en NINGÚN momento denuncie públicamente a nadie en particular, no efectué señalamientos directos a alguna persona en específico, tampoco realice NINGUNA denuncia formal ante el Ministerio Público, ni ante ningún organismo de seguridad del Estado implicando a nadie, mi única intención en mis pronunciamientos públicos fue ser voz de alerta de que algo estaba pasando y se debía corregir, el único objetivo era que cesarán de una vez por todas los cobros irregulares de los que venían siendo víctima los sectores más deprimidos de nuestra sociedad y se garantizara el derecho a la GRATUIDAD de la Salud Pública. Igualmente, el lineamiento nacional de combatir "las mafias hospitalarias" ya estaba en marcha, prueba de ello son las distintas detenciones que se vienen realizando en todo el País, por lo que el caso particular de Guasdualito no es un caso aislado, es algo que lamentablemente ocurría en gran parte del territorio nacional.





Por último es necesario destacar que no tengo NINGUNA RESPONSABILIDAD de lo que derive de las averiguaciones e investigaciones penales que lleve a cabo el Estado Venezolano en el ejercicio de su poder punitivo, ante la presunta comisión de algún hecho punible, en estos casos cada ciudadano es responsable de sus actos y de sus consecuencias, no se puede endosar a otros las irresponsabilidades que se han realizado de "motu propio" porque la responsabilidad penal es personalísima. Es muy lamentable si, la situación por la que atraviesa este grupo de médicos y sus familias, nadie puede alegrarse de lo sucedido, no es motivo de júbilo ni de satisfacción. Esperemos que las investigaciones logren su objetivo que no es otro que la verdad y nada más que la verdad. Ratifico: mi único deseo ha sido siempre que la atención de nuestra gente en nuestro hospital sea realmente GRATIS.

"Quien ama la libertad no la irrespeta" Simón Bolívar.

"Si eres neutral ante situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor" Desmond Tutu.

"Quien no vive para servir, no sirve para vivir" Madre teresa de Calcuta

Atentamente

Alexis A Galindo H

