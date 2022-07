BIENESTAR: El ejercicio con pesas ofrece mayor bienestar y salud a las mujeres.

El entrenador Harold Rodríguez de la cadena de bienestar Gold´s Gym señala que entrenar con pesas aumenta la masa muscular, acelera el metabolismo, fortalece los huesos y quema grasa de forma más rápida.

Dos convulsiones por estrés cambiaron los hábitos de vida de Miriam Fernández hace 12 años. Fue en ese momento cuando decidió que el ejercicio y adoptar nuevos hábitos de alimentación saludable podían ayudarla.





“Comencé haciendo ejercicios por mi cuenta y luego acudí a Gold’s Gym porque además quería fortalecer mis músculos. Ya han pasado 12 años, cumplí 66 años y me siento muy bien conmigo misma, fortalecida y fuerte. Lo que más me encanta practicar son las pesas. No compito con las niñas que van al gimnasio, compito conmigo misma para sentirme bien”, detalló Fernández quien entrena de lunes a viernes bajo la supervisión de Harold Rodríguez, personal trainer de la cadena de bienestar líder del país.





Para Rodríguez, el entrenamiento con pesas “les permite a las mujeres aumentar su masa muscular, acelerar el metabolismo y quemar grasa de forma más rápida”. Detalló que el trabajo de pesas permite además fortalecer los huesos y las articulaciones, pues se logra más dureza y fuerza, “además sus resultados siempre le suben la autoestima ya que se verá más tonificada y estilizada. Este tipo de ejercicio les ayuda a tener mejor condición física y a sentirse mucho mejor.”





Las pesas traen felicidad

Para el entrenador de Gold´s Gym, las pesas pueden utilizarse a partir de los 14 años y sugiere dejar atrás el mito de que las pesas bloquean el crecimiento. “La recomendación es hacer pesas siempre supervisado por un coach o entrenador especializado. Cuando una mujer hace pesas se sentirá más feliz, estará más sana, más atlética, menos estresada, más fuerte y tendrá menos riesgo de lesionarse”.





Además estudios demuestran que las pesas hacen más fácil la vida a las mujeres, son más activas e inmunes ante enfermedades, sobre todo de patologías cardiovasculares y articulares. Como sugerencia, el experto señala que se debe empezar con poco peso para realizar más repeticiones y además hacer ejercicios con el peso corporal (flexiones y extensiones de codo, barra, abdominales, sentadillas, fondos).





La mejor forma de quemar grasa

Para Gaby Terán, entrenadora de CrossFit en Gold’s Gym y además atleta de alto rendimiento, las pesas tienen muchos beneficios además del fortalecimiento de los músculos. “Sirve para rebajar, elimina esa grasa que llamamos tejido adiposo, te permite segregar hormonas como la cortisona y la adrenalina que te dan la sensación de bienestar. Durante el ciclo menstrual es una excelente opción para generar hormonas que te harán sentir mejor y estar menos propensa a sufrir lesiones”.





Esta atleta de alto rendimiento que tiene más de 10 años practicado y enseñando en Gold’s Gyn sede Montalbán (en Caracas), trabaja con la hipertrofia en su programación pues las competencias en las que participa le exigen desde nadar, pedalear, hacer barras hasta aplicar la fuerza.





“Trabajar los músculos externos con pesas funcionales te traen también beneficios en tu vida cotidiana, como por ejemplo; tomar una bolsa del mercado, cargarla y no sentirte cansada por ese peso muerto. Como atleta me permite estar más fuerte de lo que podía pensar, tengo más energía, me muevo mejor, con mayor control en las cargas, tengo más salud y bienestar” culminó Terán.





Para entrenar con pesas de forma segura y eficiente se puede conseguir apoyo especializado en las sedes de Gold’s Gym ubicadas en Caracas; en el C.C Uslar y C.C San Ignacio y en Margarita, en el C.C Parque Costa Azul o consultar en sus redes sociales: @GoldsGymVE en Twitter e Instagram y GoldsGymVenezuela en Facebook.

