COLUMNA CRÓNICAS ALTO APUREÑAS: Personajes de mi Tierra; LETICIA BAZAN por Aljer “Chino” Ereú.

Columna. Crónicas Alto Apureñas. Aljer “Chino” Ereú.

Mírenla bien,

y la reconocerán.

Es Leticia,

la hija de María Bazán.

Es ella, la que pone el pote

a los que vienen y van.

la que a veces dice:

compran y compran

y a mí no me dan,

me dan son regaños

y de mí hasta hablaran.

Mírenla bien,

y en sus ojos verán:

su historia triste

de penuria y afán.

En cada lugar bajo el cielo, en cada ciudad y en cada pueblo que son todos los pueblos, se presentan personajes que se van haciendo notorios con el trasiego del tiempo. Son esos personajes cuyos rostros se hacen tan familiares que dejan de ser rostros de ellos mismos, haciéndose rostros de la cotidianidad, del presente y el devenir. Son esos actores de la vida real a los que nuestros ojos se acostumbran a ver en las escenas del día a día, a los que nunca estando presentes concedemos mucho, quizás poco para lo que realmente merecen. Son esos seres humanos especiales, excéntricos y no convencionales que llegaron al mundo sin quizás ellos desear llegar, pero que llegaron, como llegó al mundo, a nuestro pueblo: María Bazán, inocente mujer de tez oscura con mirada de esperanza, con voz quejumbrosa y con un corazón puro donde habita ella misma, siendo su mejor refugio.

Su piel, que se fue calcinando por las inclemencias solares y las durezas de la vida, es el reflejo de sus años de luchas sin victorias, o quizás con una: la victoria de ser diferente en un mundo tan similar e indolente. A Leticia la han visto muchos ojos desde hace mucho tiempo, la vieron los míos en compañía de su madre María Bazán, una adelante y la otra detrás en su peregrinar; la oyeron nuestros oídos discutir sus enredos y confusiones, y la han visto mis ojos de nuevo, pero ahora solitaria sin la compañía de María.

La he visto en las esquinas de mi pueblo hablando ella con ella misma, la he visto apostada frente a los abastos y bodegas con perol en mano, acercándose a personas de buen corazón, pidiendo limosna, pidiendo caridad, y dando sin ella saber: eternidad al buen samaritano. Leticia es parte de nuestro pueblo, como lo fueron la Loca Matilde, Josefita, Machiro, Juan Félix, Chocolate, y tantos otros que ya no están, a Leticia aún la tenemos. Para ella este verso:

LETICIA

Amparada en la clemencia

de Dios que mira pa` abajo

camina sin desparpajo

buscando la subsistencia.

Llamativa es su presencia

en las bodegas y abastos

rogando para sus gastos

siempre hablando en baja voz.

Como Leticia no hay dos

en mi pueblo Guasdualito,

siempre con su perolito

que nunca llena de plata,

con esa alcancía que es de lata

anda en calles y avenidas,

carga adentro sus heridas,

adentro esta su dolor

y adentro quedó el amor

de su madre que murió.

A ellas, un poeta las vio

abrazarse muy sollozas

lamentando entre otras cosas

la crueldad de sus destinos

que les impuso caminos

de miserias caprichosas.

PARA CONCLUIR

Salmo 41: 1.Bienaventurado el que piensa en el pobre; en el día malo lo librará Jehová. 2 Jehová lo guardará, y lo mantendrá con vida y será bienaventurado en la tierra; y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos.

