COLUMNA ALBAÑIL DE LA HISTORIA: La Leyenda del Silbón por Ramón Ojeda Crusate.

Columna. Albañil de la Historia. Ramón Ojeda Crusate.

El silbido agudo nocturno tiene un poderoso vínculo con el más allá. No sé en otras partes, pero en estos senderos de palma y sol, las ánimas que en realidad son espíritus de ultratumba, se manifiestan con silbos muy finos que ponen la piel erizada o de gallina.





El Silbón se ha convertido en leyenda y vinculada a la superstición, costaría hacerles creer a uds que lo he oído silbar y que mi abuelo que nació en Dolores de Barinas, cuna de esta leyenda, con vehemencia me certificaba la realidad de este aparato. Dicen que en Guanarito, portuguesa, es la zona de mayores incidencias del espanto. He realizado algunas indagaciones testimoniales de campo y todas han coincidido que esa leyenda es barinesa, específicamente de sabaneta, veguitas, san Hipólito y Arauquita... Total el poeta portugueseño le encontró puesto a este espanto realengo de la sabana y se lo llevó para Quebrada Seca, Guanarito...





La leyenda dice de un hijo muy mimado de sus padres que llegó a hombre dependiendo de sus padres. Ellos satisfacían sus vicios y caprichos. Esa dulce vida la entregó a la borrachera y las parrandas con hermosas mujeres. En una ocasión invitado para una fiesta famosa, sus padres no pudieron cumplir su capricho, lo que enardeció al mentado joven al extremo de asesinar a ambos y extraerle las vísceras para comérselas.





Relatan que antes de morir el agonizante padre le profirió la maldición de por vida; andar con las osamentas de ambos en un costal asustando los parranderos y tomadores. Desde ese día en los caminos oscuros empezó a desandar un espanto con un extraño silbido atemorizando los parranderos. Aquellos que se pasaron de valiente le asestaban el saco con los huesos que carga siempre sobre sus hombros. Algunos dicen haberlo visto y lo describen como un hombre extremadamente alto, su cara disecada mostrando los dientes, sombrero y las piernas son tan largas que sentado le pasan por encima de la cabeza.





Los parranderos del llano han logrado descifrar que este espanto mayormente sale en el mes de mayo, mes del silbón y en ese espacio de tiempo, evitan andar de noche por caminos culebreros. Cuentan que un incrédulo llamado Juan Hilario desafió las advertencias de sus amigos y se fue para un baile que había en Quebrada Seca. En el camino estuvo un encuentro con el fantasma que lo dejó tullido para toda la vida..

Era por el mes de mayo

como a las seis de la tarde

habían grandes tempestades

y relámpago en el aire.

No vallas para la fiesta

le dijeron Juan Hilario

que en tierras de portuguesa

el silbón te está esperando..

El poeta Evelio Pérez Crusate, un estudioso de las costumbres portugueseñas, en una sus tantas andanzas tras lo auténtico y vernáculo de su tierra, me comentó que una vez en las montañas de "Caño indio", en donde lo invitaron para una fiesta criolla, los encerró el silbón después de la media noche... En pleno baile de joropo, les empezó a silbar sobre el caballete de la casita de palma que hacía estremecer las horconaduras de mora, algunos vecinos estimulados por el alcohol lo desafiaban gritándole "Salsipuedes" y creo que eso hizo enardecer más el espanto porque inmediatamente rastrillaba como un saco de huesos por la techumbre del viejo rancho y ya amaneciendo lograron "auyentarlo asusando" el perro "tureco"...comentaba haber vivido su peor experiencia y se quedó con una sordina por un tiempo... Finalizó su relato afirmando que era un monstruo del terror y todavía siente ver la sombra zigzagueante sobre los tirantes de la humilde vivienda...





Originalmente este espanto lo empezaron a llamar el finfín, La leyenda así los vincula, la influencia de un escritor lo llevó a un lugar determinado pero su espacio es mucho mayor, alcanzando toda la llanura colombo--- venezolana.





El silbón o el finfin le encanta el aguardiente y lo atraen los bebedores fantoches. En lo personal he leído y oído muchas historias donde refieren su presencia por estos lados del Apure...Por eso, puedo decir que lo conozco de refilón, aunque en mi juventud, cuando la luz eléctrica del pueblo se le suministraba hasta las 10 PM, era casi normal oírlo silbar y es de imaginar, que no era para tomar en juego esa cosa. No soy porfiado, a mí si me asusta ese aparato ñero por lo feo que silba...





Aún existen pueblos del llano, en donde todavía desanda esa maldición asustando a los Cristianos... aprecio a todos mis amigos(as) de las redes sociales con quiénes interactúo, les aconsejo que se me cuiden de este espanto, en especial los fines de semanas, porque pueden tener su encuentro con el silbón por andar chupando de guapetón... Saludo

LA LEYENDA DEL SILBÓN._

Autor: Ramón Ojeda Crusate

ELORZA agosto 2022

#columna

#albañildelahistoria

#ramonojeda

#elorza

#guasadualito

#apure

#sanfernandodeapure

#senderosdeapure

#yoamoapure

#venezuela