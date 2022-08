COLUMNA ALBAÑIL DE LA HISTORIA: Muere una de las cuatro leyendas más interesante de Elorza por Ramón Ojeda Crusate.

Columna. Albañil de la Historia. Ramón Ojeda Crusate.

Para Sincronizar la historia de Cleto Hidalgo en el tiempo, bajo razonamientos en torno a la Verdad y la credibilidad, es necesario representar el actor sobre bases objetivas, firmes y reales, porque el subterfugio distorsiona y confunde... La verdad no cambia en su estructura absoluta y en su esencia no tiene pasado ni presente, es connatural e intemporal...





Los hechos en el tiempo, atestiguan la singularidad de Cleto y su existencia inalterable en esta tierra llana... Él significó la geometría sagrada trigonométrica de su habitad complejo: la osadía, el arrojo y la valentía ...Fue un árbol que sembró vida, Representante genuino de la genética Brava del Apure. A la luz del realismo mágico, cuántas películas fuesen firmado con este auténtico personaje... con la ficción de héroes, pertenecientes a la naturaleza supeditada, se ha influido de manera persuasiva sobre las generaciones, como es el caso de la historieta de Tarzan...pura imaginación recreada alrededor del personaje imaginario fabulado, un sujeto mitológico que enfrenta a las fieras de la selva...





En estos casos solo se busca desplazar la inteligencia para darle pie al consumismo en la modernidad....Cleto fue él tarzan Real del Apure...le tocó vivir la increíble experiencia de enfrentar un tigre frente a frente, con más de doscientos kgs de peso, este jaguar pintado con mariposas en su pelaje, llega a desarrollar tanta fuerza que es capaz de un solo zarpazo tumbar un toro de quinientos kgs... mientras unos se encargan de especular, solamente he oído hablar de Cleto como el único que ha sido capaz de mantenerse Firme, estoico y vencedor, sin artificios ponderativo ante la fiereza de un tigre...





Revestido de razonamiento haré lo posible para narrar este hecho transcendental, tal como se lo escuché al propio protagonista..."Salieron de cacería los tres hermanos Hidalgo, llevaban los mejores perros de compañía, penetraron a un ceja de monte intrincada, abriéndose paso a través de la vegetación, a medida que avanzaban, cortando bejucos "ataja novillos", logran salir a una vereda del río Orichuna, entre la espesa vegetación, de pronto, oyen cuando empezaron a latir los perros, conocedores de sus ladridos, los tres entendieron al instante, que tenían acorralado un animal, se apresuran para auxiliar los canes, pensando era un chácharo( jabalí)cuyos colmillos le causan heridas profundas a los perros cazadores en pleno combate,... los tres hermanos, criado en el llano de ayer, sustanciados en el trabajo rudo y formados para confrontar las peores adversidades, acudieron sin temor alguno ... De repente de un intrincado matorral se les abalanzó la temible fiera.. ..





No les quedó de otra que asumir con valentía la situación inusual ...En esta circunstancia, sólo bastó un segundo para mostrar la gallardía con que estaban hecho los tres hermanos Hidalgo ...son esos momentos donde la teoría se convierte en práctica, Ellos jamás habían estado en una situación como esta, pelear con un tigre cuerpo a cuerpo, pero ya la escena estaba servida y no había razones para retroceder de la trampa que le deparó el destino, era:" matar o morir"... El animal escudado en el bejuquero, ya tenía dos perros malogrados en el suelo y envalentonado atacó con su instinto asesino, en el primer choque logró matar a uno de los hermano de un manotazo, era el más corpulento y me imagino que se adelantó para proteger a los dos hermanos menores; Juan y Cleto.... luego atacó a Juan y le desgarró el rostro, estando parada la bestia en dos patas se abalanzó sobre Cleto y este alcanzó a desenfundar el cuchillo e igual que el tigre se lanzó a jugársela, fiera y hombre dispuesto a vencer...





Cleto sintió las uñas del animal cuando le desprendió parte del rostro, su sangre roja salpicaba los bejucos cercanos y en una acción sobrehumana Cleto redobla los esfuerzos para sobrevivir e introduce sobre la paleta o codillo dos veces el cuchillo; el animal herido acomete enfurecido, con rugidos ensordecedores contraataca, pero era la última acometida que manifiestan todas las fieras cuando la muerte los acorrala y cae estrepitosamente cual largo era, en un vómito de sangre, a pocos metros también cae desfallecido el valiente Cleto...Al volver en sí, el lamentable saldo de la pelea arroja el hermano mayor muerto, mientras que Juan y Cleto sobreviven muy mal heridos y con un ojo menos. El lagrimal derecho de ambos fue la cicatriz de por vida para los Hidalgo...





En el tiempo Cleto se hizo famoso, muchos investigadores venían al vecindario a conocer de esa historia, casi imposible de creerla...Al paso de los años Don Cleto formó su familia muy querida por todos...En el llano Cleto se convirtió en una leyenda de machismo y osadía... Por mucho tiempo el cuero enorme del jaguar pinta menuita, se exhibía en el vecindario, como la evidencia fiel de la reyerta.... tenía que ser grande ese tigre, porque Cuentan que necesitaron de varios hombres para cargar, el día de la tragedia, la fiera hasta la casa de los hermanos Hidalgo...Con dolor enterraron el hermano en un cementerio cercano, la satisfacción fue haber llevado muerto también a su agresor...





Para los que estuvieron el privilegio de ser testigo de esta hazaña relatan que ese felino, aun estando muerto inspiraba temor y por supuesto costaba dar crédito a la historia. Cleto jamás hizo vanagloria de este hecho y cada vez que lo narraba, un profundo gesto melancólico brotaba de sus adentros, lamentando más que el ojo de su cara, a su hermano tenaz que la vida poco le importó para servirle de escudo a sus hermanos... Me siento muy dichoso de haberlo conocido, incluso, realizar largas tertulias con él y oír muchas veces de su boca el relato que comento.





Tal vez parezca un cuento de camino, porque poco se ha visto esa actitud tan valiente y audaz en un ser humano. Decían, en esa época, que para lancear un tigre había que mascar tabaco, pues este hombre, que además era un excelente llanero de toro y soga, tenía suficiente tabaco en la vejiga porque jamás se le arrugó el alma para cualquier lance o parada de la vida. Siempre bromeando con él, le decía" dame una hija tuya para agarrar pollos de buena raza".





Terminaba con una agradable sonrisa, haciéndome valer que había sido amigo de mi padre. Hoy ha muerto este formidable hombre insigne del llano. Se ha llevado la tenacidad de haber ganado un combate cuerpo a cuerpo al animal más astuto y temido del llano, que nada más sus rugidos hacen temblar la tierra... Se marchó Cleto pero deja su valentía marcando territorio como leyenda viviente en los linderos de sus dominios...para aquellos que vengan detrás de él, en estas sabanas, jamás ignoren su presencia eterna y tomen la hombría de Cleto, como la medida tope para un Elorzano-- apureño... Adios, Adios mi viejo querido, gracias por acompañarnos y dejarnos tan bella historia...QEPD

Autor Ramón Ojeda Crusate

Elorza Agosto del 2022.

