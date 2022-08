EXPOSICIÓN: El fotógrafo venezolano Leo Álvarez lleva Sorte a Madrid.

“Sorte, sector Sorte” es el nombre de la exposición del fotógrafo venezolano Leo Álvarez que podrán ver hasta el 4 de septiembre en el Museo América ubicado en Moncloa, Madrid, España, gracias al apoyo de la Fundación Eugenio Mendoza y la Galería Carmen Araujo Arte.

Prensa. Sasha Ackerman.

La exposición es una muestra del sincretismo religioso venezolano levantada durante 5 años de visitas e investigación sobre María Lionza y los ritos realizados en la conocida montaña de Sorte, monumento natural ubicado en Chivacoa, estado Yaracuy, zona central de Venezuela. “Busca llevar de la mano al espectador a la experiencia vivida en la montaña desde un punto de vista muy personal”, señaló el fotógrafo venezolano.

“Desde siempre me ha interesado el tema religioso y nuestras costumbres autóctonas. Por ello, en octubre de 2015 cuando tuve la oportunidad de ir a Sorte - tras varios años posponiéndolo por razones laborales - no lo dudé ni un instante. Esa primera vez llegué en medio del desconocimiento de la mayoría de sus tradiciones pero tras acompañar a las caravanas en sus peregrinaciones en 10 ocasiones y mucho trabajo de investigación creo que en la muestra se logra transmitir, desde el más absoluto respeto por las creencias de los marialionceros, el sincretismo religioso de Sorte y no solo los rituales que suelen destacarse en los medios”, explicó Álvarez.





Según cuenta el fotógrafo venezolano los marialionceros muchas veces resienten ser malinterpretados en reportajes que se enfocan en los ritos que son visualmente más fuertes pero que pueden ser leídos de forma errada al ser descontextualizados. En 2018 algunos de los chamanes pudieron ver la muestra presentada en la Hacienda La Trinidad por la Galería Carmen Araujo Arte y manifestaron que identificaron esta experiencia con lo que se vive en la montaña de Sorte dos veces por año, en octubre alrededor del Día de la Raza y en Semana Santa.





A juicio de Álvarez esto se logra partiendo del respeto en la aproximación a todas las creencias –aprendido gracias a la diversidad religiosa de su familia – abuelo judío, abuela muy católica, tío budista e incluso ateos – y a haber dedicado el tiempo suficiente a un trabajo documental como éste para que la percepción de lo que veía y plasmaba se reflejara de la forma más honesta en el resultado.

“Cuando fui la primera vez a la montaña esperaba ver todo tipo de rituales espiritistas , sin distinción , pero en el sector de Sorte – a diferencia de los otros dos sectores de la montaña– se practica el culto a María Lionza en su forma más ortodoxa, sin influencia de rituales más propios de corrientes provenientes de Cuba, Brasil o África. La mayoría de estos chamanes marialionceros incluso incorporaron a partir de 1979 a Jesucristo en sus creencias y rituales y llevan a cabo bautismos en el nombre de Cristo y exorcismos que tienen su origen en el catolicismo”.





“Esta exposición que presenta más de 60 fotografías, casi en su totalidad realizadas con lente gran angular y todas en película blanco y negro de 35 milímetros, se presenta en la Sala de forma que quien haga el recorrido pueda experimentar desde muy cerca y desde el primer instante la experiencia tal cual como si llegara a la montaña un miércoles de ceniza o un 10 de octubre cuando las caravanas entran a la montaña. Luego pasas a los actos preparatorios - los rezos, la meditación y el proceso introspectivo, así como las misas en el caso de Semana Santa - para luego pasar a los rituales de humo y agua – las limpiezas espirituales- y al ascenso a la escalera de María Lionza en la montaña. Por último los ritos cerrados, velatorios hechos de noche”, explicó.





Álvarez agradeció el esfuerzo mancomunado de Carmen Araujo Arte y la Fundación Mendoza por llevar el trabajo de artistas venezolanos a Europa e invitó a sus coterráneos a utilizar el boca a boca en Madrid para que muchas más personas puedan acudir antes de la culminación de la exposición.

