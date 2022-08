MÚSICA: Jeremy G y Catalyna se unen en el nuevo sencillo “Libro”.

“Libro” sería el segundo tema promocional del exponente urbano Jeremy G y se estrena junto a su videoclip oficial.

Prensa. CMT.

Los exponentes del género urbano Jeremy G (@jeremygpr) y Catalyna (@catalynamusic) unen sus voces por primera vez para presentar su nuevo tema “Libro”, una canción que hace referencia a cómo el cantante hizo un libro gracias a las historias vividas en su relación de pareja, y los recuerdos de un amor exclusivo e intenso.





Recientemente Jeremy G consolidó su carrera en la industria musical urbana, estrenándose con su sencillo “Desnuda”. “Libro” es el segundo tema promocional del artista, bajo el sello discográfico “Y Entertainment” del famoso cantautor urbano Yandel (@yandel), sello al que también pertenece la cantante boricua Catalyna, quién en sus pocos años de trayectoria, ha colaborado con grandes artistas de la industria urbana como Guaynaa, Yandel, Farina y otros. Su nuevo tema “Castigada” junto a Young Miko y Cory ha sido un éxito total, contando con más de 3 millones de reproducciones a sólo un mes de su estreno.





“Estoy súper contento con este sencillo, poder presentar mi segundo tema es un privilegio, me encanta lo que hago y cada vez que sale música nueva me emociono mucho. Catalyna le dió un toque increíble al tema, siento que quedó perfecto y además me encanta su trabajo, espero este sea el inicio de muchas colaboraciones”, expresó Jeremy G.





“Libro”, un tema compuesto por sus intérpretes Jeremy G y Catalyna junto a Yandel, Adrián Veguilla Espada, Luis Acosta, Pedro Josué Torres, Adelmo Primera y Eduardo González, bajo la producción de Luis Acosta “Sour” y el sello disquero “Y Entertainment” (@yentertainmentmusic). Un tema que cuenta con una melodía de reggaetón clásico y el toque perfecto que le aportan las voces de ambos artistas.





El video musical estuvo a cargo de Ronnie Camilo en la dirección y producción. El audiovisual presenta una bonita historia de una pareja de niños enamorados, y que viven en el mismo vecindario pero se separan ya que los padres de la joven deciden mudarse, afortunadamente la historia cuenta con un final feliz, ya que luego de muchos años logran reencontrarse. El tema “Libro” junto a su videoclip oficial se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales.

