MÚSICA: Edward Plater lanza su carrera solista estrenando su primer sencillo: “Yeshua”.

Prensa. Edward Plater/ A1producciones

En la actualidad Edward Plater se ha consagrado como uno de los mejores trompetistas que ha dado Venezuela en los últimos años, con una ascendente carrera internacional, 300 shows con el Cirque du Soleil en España, Inglaterra y Suiza con el show “Lucia: Homenaje a México”, así lo confirman; al igual que su brillante pasado dentro de distintas orquestas y agrupaciones del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Pero ahora, el orgullo de Barlovento lanza su carrera solista dentro de la corriente del World music, estrenando su primer sencillo promocional titulado “Yeshua”, el cual ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales.

Link Spotify:

https://open.spotify.com/album/1lZcLf7c74xKksMB0vHObT





“La inspiración de YESHUA vino atado a muchas emociones. Es un tema que realicé en dos fases que todos hemos vivido desde que inició esta pandemia. En el momento que fue declarada se desató una ola de muchísimas noticias, y en nuestros hogares se instaló la angustia, la ansiedad, el desasosiego. Había muchas preguntas sin respuestas, murieron muchas personas, amigos y familiares. Esa zozobra de entrar a un hospital de no saber si los volveríamos a ver es indescriptible. La segunda fase la desarrollé tomando en cuenta cuando empiezan a salir las vacunas versus las personas que no están de acuerdo en colocárselas, los que hemos tenido seres queridos que han fallecido por el virus y queremos dejar de tener miedo a ser contagiados porque no queremos morir”, explicó Edward Plater.





Por otro lado, el oriundo de Brión de Tacarigua, Barlovento, se siente contento de regresar a su país, reencontrándose con familiares y amigos, además aprovechó para dictar clases magistrales de trompeta a los jóvenes de El Sistema. “Ha sido maravilloso, volver a mi país, encontrarme con grandes amigos y con maravillosos músicos que vienen creciendo, de los cuales estoy muy seguro que seguirán poniendo en alto el nombre de El Sistema a nivel nacional y en cualquier rincón del mundo”, destacó el trompetista, que regresa pronto a cumplir compromisos con el Cirque du Soleil en España.

Vale recordar que este joven tuvo una actuación destacada en agrupaciones de El Sistema que interpretan varios géneros musicales como la Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas, la Banda Sinfónica Juvenil Simón Bolívar, el Simón Bolívar Big Band Jazz y la Orquesta Latinocaribeña Simón Bolívar, entre otras, abarcando música clásica, popular, jazz y ritmos caribeños. Toda esa versatilidad es la que ahora le da la licencia de lanzar su proyecto solista del cual explica: “Mi música se basa en el experimento entre el jazz o free jazz, y los tambores afro-venezolanos con los cuales me identifico mucho por mis raíces barloventeñas.”

Entre sus planes más inmediatos se encuentra el lanzamiento de su primer disco previsto para principios de 2023, además, cuando regrese nuevamente a Venezuela, luego de cumplir compromisos con el Cirque Du Soleil, piensa ofrecer conciertos en varias ciudades del país para promocionarlo. Además, le gustaría actuar como solista con alguna de las orquestas de El Sistema y seguir compartiendo sus conocimientos dando clases magistrales y talleres de trompeta.





“Aunque no quiero ser o sentirme apresurado, de verdad me encantaría disfrutar todo lo que hasta los momentos estoy viviendo en el circo, tengo muy claro mis planes futuros y entre ellos se encuentran terminar mi disco solista. Mucho más adelante quiero aplicar y hacer todas los pasos reglamentarios para pertenecer a compañías como Broadway y a la vez realizar giras mostrando mi música original”, agregó.

Prensa Edward Plater/ A1producciones

Sigue a Edward Plater en sus redes sociales:

Instagram: @Platertrump

Facebook: Edward Plater

Twitter: @Platertrump

#noticias

#EdwardPlater

#lanza

#carrera

#solista

#estrenando

#primer

#sencillo

#Yeshua

#senderosdeapure

#yoamoapure

#Venezuela