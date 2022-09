SINFÓNICA: El flautista Francisco Malavé es galardonado en el “Medici International Music Competition”.

Prensa. Roberto Palmitesta.

El joven flautista venezolano formado en El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, Francisco Malavé, acaba de recibir uno de los máximos honores para su instrumento como lo es la “Mención Especial” de la categoría profesional que otorga el prestigioso concurso “Medici International Music Competition”, siendo además el único latinoamericano ejecutante de la flauta en lograrlo en la edición 2022. Este virtuoso orgullo del Edo. Bolívar formó parte de orquestas de gran prestigio como la Sinfónica Juvenil Teresa Carreño, la Sinfónica de Venezuela y la Orquesta Nacional de Flautas, actualmente reside en Puerto Ordaz, trabaja incesantemente en su propia cátedra de flautas y sigue perfeccionando sus conocimientos bajo la tutela del maestro Manuel Rojas.





“El haber alcanzado esta mención especial en tan importante concurso me ha dado una gran alegría, no solo por lo que representa, también por el hecho de ser el único flautista venezolano y latinoamericano en ser galardonado este año, lo que me permite destacar positivamente el nombre de Venezuela. Me sentí a gusto con lo que había logrado en la grabación y me brindó una satisfacción extra el hecho de que mi trabajo haya sido apreciado y valorado por el jurado calificador. En mi carrera, honestamente no tenía experiencia en competencias internacionales de esta índole, así que este premio refuerza mi confianza, me regaló una motivación extra y una actitud positiva que me impulsa a seguir creciendo”, expresó Francisco Malavé.





El Medici International Music Competition es un concurso internacional abierto para músicos de todas las nacionalidades, abarca los instrumentos de la sección de vientos madera, vientos metales, cuerdas, percusión, piano, canto y ensambles de música de cámara. Cada disciplina está dividida en diferente categoría de edades, desde niños menores de 5 años hasta profesionales mayores de 25 años y sin límite de edad. A lo largo de los años, ha ganado prestigio y popularidad en la comunidad musical en todo el mundo, contando con la participación de los más destacados músicos del top de Europa, Asia, Norteamérica, Latinoamérica y el Medio Oriente. Adicionalmente está dedicado a la memoria de una de las familias musicales más influyentes de la historia, la familia Medici.





Vale recordar que Francisco Malavé es actualmente alumno nada menos que del maestro Manuel Rojas, uno de los flautistas más renombrados de El Sistema, recordado también por haber formado parte del Ensamble Gurrufio. “Quiero dar un reconocimiento especial a mi maestro y amigo Manuel Rojas, quien me enseñó a creer, a tener fe y disciplina. Su sabiduría, espiritualidad y hermandad me acompañó y me guió en todo momento de esta competencia y lo sigue haciendo luego de ella, en cada paso que doy personal y flautisticamente”, añadió el joven, quien además cita entre sus principales influencias y maestros a José García Guerrero, Enver Cuervos, María Gabriela Rodríguez, Raimundo Pineda, Nicolás Real, Huascar Barradas y Andrés Eloy Rodríguez entre muchos otros.





Actualmente se prepara para seguir concursando en otros compromisos internacionales y además desea aportar sus conocimientos como profesor al núcleo de El Sistema de su ciudad natal, Puerto Ordaz, siguiendo los valores inculcados por el maestro José Antonio Abreu. También está desarrollando una cátedra de alumnos privados para trabajar online y en forma presencial, enfocándose en propuestas musicales para el próximo año en EEUU.





En relación al éxito y el prestigio que gozan actualmente muchos flautistas nacionales en el mundo, Malavé explica que “la escuela de flauta venezolana es reconocida como una de las mejores del mundo y esto no solo lo digo yo, lo han dicho los más grandes flautistas de nuestra época. Es una realidad y cada vez queda demostrado cómo varios colegas conquistan los podios en competencias a lo largo de casi todo el mundo. Quiero enviar un especial agradecimiento a la escuela nacional de flauta venezolana donde me formé”.





