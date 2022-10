APURE: Concejal Ramón Dávila en desacuerdo con aumento del pasaje en municipio Biruaca.

Prensa. Ramón Dávila.

Ramón Dávila concejal del municipio Biruaca del sector opositor dijo en su red social que se aprobó un aumento del pasaje para este municipio. Pero que estuvieron en desacuerdo y no apoyaron esa propuesta del aumento del pasaje, pero como ellos son mayoría se impusieron y fue aprobado. Destacó Dávila, “creímos que el salario no ha sido aumentado por lo tanto no hay condiciones porque ese aumento va seguir afectando el bolsillo de los Biruaqueños”.

