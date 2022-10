APURE: Liga de fustal en San Juan de Payara en desarrolló de sus torneos.

Prensa. @DeporteReyApure

La categoría libre está llegando a las instancias de semifinal en busca del campeón del primer torneo donde La Finca los 2 Hermanos se enfrentaran a los Cimarrones en la llave uno y Cotayo se las verá con La Macanilla por la llave dos, la tabla de goleadores está muy disputada entre tres jugadores: Luis Galindo (Macanilla) 20 goles, Nelson Tiedra (Cotayo) 19 goles y Luis Cedeño (2 Hermanos) 18.

Las categorías menores a la par iniciaron su torneo sub 15 y sub 20 donde en la 15 por los momentos participan Las Trincheras, Casco Central, Francisco Montoya, Cotoya y 2 Hermanos mientras en el sub 20 tenemos Las Trincheras, La Ideal, Casco Central, Cotayo, Jovito, Inversiones Levi, La Herrería y San Luis, quedando todavía cupos para participar.

@DeporteReyApure

