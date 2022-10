ARTICULO: La Poesía por Ramón Ojeda Crusate.

Artículo. Ramón Ojeda Crusate.

Si alguien me preguntara ¿Qué es la poesía? No dudaría en responderle:

Es una expresión del alma que antes de nacer comulga con la naturaleza, para luego desparramar todo su afecto amoroso, sobre los confines de la tierra madre...Por eso el poeta es un militante activo del amor y la paz en el medio donde converge...Cuando alcanza su madurez lírica, describe toda esa dulzura del saber con mucha pasión y su profunda búsqueda hacia la perfección, genera el equilibrio del conocimiento, a través de múltiples sueños e imaginario...





Distante al simple entendimiento humano, otras veces es él sembrador común en el huerto de la locura... El poeta edificando la dulzura se asemeja al raudo vuelo de las abejas en los estambres de la flor...Un Baldo puede perseguir con ambición, todas las huellas de una gaviota en la playa, antes que las olas de angustias puedan borrar el rastro cantado de la vida... Su filosofía verdadera es un arco de colores exactos con rimas del corazón y tienen sus palabras la magia de parecerse a Ángeles entre efervescentes azucenas escarlatas, están destinada abrir los entendimientos a quienes leen la poesía queriendo encontrar la almendra pura de la verdad y reconocer que a través de esta, se alcanza a magnitud toda claridad del universo....

De estrella a estrella, un día partiré por esos senderos de espigas doradas hasta llegar al nido de las lluvias... Mi poesía canta la verdad, por eso Él Supremo la ató con fibras de acero a un astro Celestial... Con ella aprendí amar la locura terrenal y a través de alguna telaraña, cuando me haya ido, bajaré para estar presente en cada milagro de estructura celeste, pues un poeta es una flor que sigue naciendo si el salvajismo no mata sus palabras...Mi poesía se levantará cada mañana a regalar vida...por mucho tiempo estaré en los copos del pueblo, abrazando el parpadeo del relámpago... Me gustaría argumentar la ausencia de los que nunca mueren de olvido..!

