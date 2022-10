COLUMNA ALBAÑIL DE LA HISTORIA: Breve reseña de los Arreos Apureños por Ramón Ojeda Crusate.

Columna. Albañil de la Historia. Ramón Ojeda Crusate.

BREVE RESEÑA DE LOS ARREOS APUREÑOS...

Escrita por Ramón Ojeda Crusate

ELORZA octubre 2022

Vayamos aquellos tiempos verdaderamente calamitoso, en duros escenarios hostiles y complicados del llano, especialmente en la época propicia del invierno, muy aflictiva para los arreos de ganados, levantados sobre extensiones de sabanas inundadas, ríos y largos esteros crecidos, que a cada paso se requería peripecias llaneras para ir solventando tantas adversidades encontradas... Peones camineros arreadores que avanzan al paso del ganado, el compás de incidencias son esquivadas por lances, confiando siempre en la resistencia del cuerpo curtido de esos enormes viajes, donde se tocan horizontes trás horizontes....

Constituye el arreo una faena tradicional de la llanura apureña, lleno de adversidades y sin sabores inherentes a la tierra...Arrear ganado por largas distancias, es un desafío de la muerte a campo abierto, simplificado en amenazas sobre la faz de esas tierras de mudas soledades...Las torrenciales lluvias fuertes y copiosas de atascarales son acompañadas casi siempre con el fusilazo del relámpago a la intemperie, que en el curso de la historia, nunca se sabrá cuantos hombres, caballos y ganados dejaron tendidos en cuerpo inerte a sabana abierta, producto del centellazo...o el sin número de ríos, caños y largos esteros crecidos, en donde habita el caimán del Orinoco o la peligrosa anaconda...tampoco es calculable el número de víctimas desaparecidas...Todo es un contratiempo hasta no llegar al destino; Fieras y culebras ponzoñosas, fugas nocturna de las madrinas de caballos y los embistes del ganado maranto...sumados al sol bravo del llano que provoca la insolación o tabardillo en hombre y montura...todo eso y un poco más, lleva consigo la faena de un arreo...El llanero que vive siempre o responde a sus corazonadas, cuando le toca tomar camino, levanta la mañana con un larguísimo grito, tal vez mostrando el control del rebaño andante, sometido a la voz de mando del caporal, su rostro no muestra ningún rastro de fatiga...abre el día con nuevo brío y musita: "Arreo, arreo y Dios me ayude"...

Existe una referencia histórica en el arreo señalado por José Antonio Páez, en su autobiografía durante el proceso de la independencia... salió desde el de pueblo Achaguas, el 10-05-1821, llevando como tripulación 1500 hombres, arreando 2000 caballos y 4000 novillos, que aparte de ser una hazaña poco conocida ni debatida en los espacios sociales venezolanos, también fue una operación militar indescriptible donde atravesaron el Apure por el Paso Enriquero hacia Araure- San Carlos-Carabobo,.. para tener una idea de esta realidad Revisemos un poco lo relatado por Páez: "no son de contar las molestias y trabajos que nos hizo pasar, durante nuestra marcha la condición de tan Nro de animales, todas las noches los caballos se escapaban en tropel sin que bastaran los hombres para detenerlos en la fuga".. Pero las maniobras del jinete apureño son vibrantes, impetuosas, desafiantes y llenas de voluntades, con el vigor y empuje formidables para apagar las rebeldías y siempre con su canto de tonada, amadrina todos sus sinsabores:

Por los caminos del llano

voy mis cantares dejando

el viento va recogiendo

las coplas que voy cantando

Un apureño bien remontado y con un trago de café no reconoce travesía y el paño de sabana marca los rumbos baqueanos con el ganadaje arreado, mantiene su fe en el patrón y sus Ángeles, es que el llanero es conceptuado como supersticiosa por su connotada malicia, en la novela Doña Bárbara el escritor Registra la presencia de un ánima milagrosa conocida como el ánima del "Ajilerito", ubicada en la senda del arreo hacia el paso del Samán de Apure, personalmente no me queda la menor duda que se refiere al Ánima de Mata de Silva, la cual el llanero arreador de estos lados le tiene una excesiva confianza y ella les daba suerte para el juego de ajilei y dado, entre los compañeros de viajes de esa manera terminó siendo el ánima de los apostadores en ajilei...

En el día a día, todo llanero se reinicia, sin acusar cansancio ni desgaste físico... Como si el trabajo fuese un vicio, porque hasta cantando adereza el reposo frente a la naturaleza bravía:

Los tres amores que tengo

ya los voy a enumerar

buena silla, buena soga

y buen caballo pa' arrear...

Ya no quedan esos caminos en donde se picaba ganado por punta...El hombre en su afán de domesticar sus costumbres acopió la comodidad pero perdió el encuentro formal entre hombre y llano, donde se reconocían mutuamente en bravura, la sabana bella y temible a la vez, acariciada por el Centauro que tiene el linaje de los arreos y paraderos de mil caminos....

Autor: Ramón Ojeda Crusate.

Cronista del Municipio Rómulo Gallegos.

Elorza, Octubre 2022.

