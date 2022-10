COMPOSITORES: Concurso Nacional de Composición Musical “Come, Scusa? Non ti followo”.

Prensa. Patricia Aloy.

Desde el martes 11 hasta el lunes 31 de octubre estará abierto el concurso “Come, Scusa? Non ti followo”, en el que podrán participar jóvenes de 14 a 25 años de edad que realicen una composición musical con tema libre, que combine dos o más idiomas en la misma pieza, de los cuales uno de ellos debe ser el italiano y que deberán grabar en un video. Las tres mejores propuestas serán recompensadas con premios en metálico. Cada día pedimos prestadas palabras de otros idiomas y transformamos el lenguaje. El propósito de esta iniciativa es mostrar, precisamente, cómo las formas de expresión de los jóvenes contribuyen a la evolución de la lengua italiana.





Elisabetta Balasso, profesora de la Universidad Metropolitana y del Instituto Italiano de Cultura de Caracas y creadora de esta iniciativa para acercar el italiano a los jóvenes de forma dinámica y divertida, parte de la premisa de que “una canción resulta más atractiva que un texto escrito para alcanzar a los jóvenes, porque la música permite el uso de palabras no académicas, creadas y adoptadas por los jóvenes, como el eslogan ‘¿Come, scusa? Non ti followo’. De este modo pueden experimentar que la lengua italiana está viva y se transforma por la intervención de otras lenguas, adoptando modismos, palabras compuestas y nuevas sensibilidades. Los cambios que la juventud propone permiten desligar la lengua del uso literario y aceptar su uso coloquial, callejero y en constante mutación, y esto aparece rápidamente en la música actual.”





Así es como los participantes podrán concebir su pieza sonora en cualquier género musical, y tema, de forma individual o en equipo y ser de cualquier nacionalidad (en este último caso, con dos años de residencia mínima en Venezuela). Tanto la música como la letra de la canción deben ser inéditas y la producción audiovisual deberá tener una duración de dos minutos.





De acuerdo con las bases del certamen, el video se consignará mediante un enlace en línea https://bit.ly/slimve2022 y llenando los datos solicitados en el formulario de inscripción. Además, se debe entregar la letra de la canción. La identidad del participante no será revelada hasta conocerse el veredicto. Durante la competencia, la pieza será identificada por el nombre del video postulado. En los casos en que el o los participantes sean menores de edad, sus representantes deberán llenar la planilla de autorización y entregar los requisitos pertinentes.





La representación del Sistema Paese para el concurso estará integrado por algunos actores de las instituciones que patrocinan el certamen, quienes tienen la potestad de descalificar a algún participante si consideran que la propuesta no cumple con los requisitos expuestos en las bases del concurso o presenta material que refleje actos de violencia o discriminación.





El público determinará con su voto los ganadores del video clip, desde el sitio web de la Semana de la Lengua Italiana en el Mundo (www.slim.com.ve), entre el 01 y el 04 de noviembre, donde se podrán observar todas las piezas participantes. Los nombres de los ganadores se anunciarán en un acto público el domingo 06 de noviembre, en el Centro Italiano Venezolano, de Caracas.





Esta primera edición del concurso “Come, scusa? Non ti followo” entregará premios en metálico a los tres mejores videos. El primer lugar recibirá US$ 1.500, mientras que el segundo y tercer lugar serán dotados con US$ 1.000 y US$ 600, respectivamente.

La Semana de la Lengua Italiana en el Mundo es una iniciativa promovida por la red cultural y diplomática del Ministerio italiano de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, que se organiza cada año sobre un tema que sirve de hilo conductor para brindar una amplia programación cultural.





La organización está dirigida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, por la Accademia della Crusca y, en el extranjero, por los Institutos Culturales Italianos, por los Consulados italianos, por las cátedras de Estudios Italianos activas en las distintas universidades, por la Società Dante Alighieri y otras asociaciones de italianos en el extranjero, bajo el alto patronato del presidente de la República.





Para mayor información de todas las actividades de la XXII Semana de la Lengua Italiana en el Mundo se puede visitar el sitio web www.slim.com.ve, www.ambcaracas.esteri.it y www.iiccaracas.esteri.it. Asimismo, se puede consultar la cuenta de Twitter: @ItalyinVEN @IICCaracas e Instagram @iiccaracas

