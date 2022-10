FARÁNDULA: Belinda le rinde tributo a Shakira y canta "Estoy aquí".

Prensa. Fama.

Belinda es una de las cantantes latinas que siempre está dando de qué hablar, ya sea por algún proyecto en el cual está involucrada, algún escándalo o por algún momento junto a sus fans; como recientemente sucedió al reaccionar a un tatuaje de su rostro que se hizo uno de sus seguidores.





Además, cabe recordar que hace algunos días se convirtió en noticia, pues durante una presentación en Guadalajara, presentó con varios visuales la “oración a Santa Belinda”, una frase compuesta por sus fans en la que hacen mofa de los romances de la también histrionisa.





Ahora la también llamada “Princesa del pop mexicano” se convirtió en tendencia debido a que varios usuarios en redes sociales viralizaron un vídeo de hace algunos años en los que se encuentra cantando un tema de Shakira; otra de las grandes exponentes de la música latina.





Según se puede apreciar en el vídeo, esta canción fue parte de un casting para interpretar un personaje que hizo hace años la exnovia de Christian Nodal, pues la están grabando y se puede apreciar a más de una persona en el lugar, entre los que se encuentran un director y productor para un proyecto.





Aunado a esto, se difundió un vídeo en el cual Belinda asegura que había perdido el rumbo en los últimos meses, pues si bien quería formar una familia y casarse, se dio cuenta de que su carrera es lo más importante que tiene en estos momentos.





“Yo siento que de repente me perdí un poquito porque pensé sí que a lo mejor otras cosas eran más importantes o tenía ciertas cuando eres pequeñita a lo mejor tienes ese sueño de toda mujer que de repente quieres no sé darle prioridad a ciertas cosas que no, lo más importante es esto y lo tengo más claro que nunca…”, mencionó en una entrevista.

#noticias

# Belinda

#rinde

#tributo

#Shakira

#canta

#Estoyaquí

#senderosdeapure

#yoamoapure

#venezuela