PANTALLA: El entusiasmo de Henry Cavill por su regreso como Superman.

Henry Cavill ya oficializó su regreso como Superman tras el cameo en Black Adam y ahora el actor británico comparte todo el entusiasmo por esta vuelta.

Prensa. Spoiler.

La escena post créditos de Black Adam marcó el esperado retorno de Henry Cavill como Superman con el héroe diciéndole al personaje de Dwayne Johnson que “debían hablar”. Posteriormente se confirmó que DC está trabajando en una secuela de Man of Steel, algo que los seguidores de esta versión de Clark Kent pedían hace años incluso con campañas en Internet que probaron ser exitosas.

Hablando con Josh Horowitz el actor británico dejó las sensaciones que le despertaron este regreso: “Hay un futuro tan brillante por delante para el personaje, y estoy muy emocionado de contar esta historia con un Superman enormemente alegre”, dijo Cavill. “En este momento no puedo compartir nada… pero con el tiempo, podré compartir y todos escucharán todas las cosas emocionantes que vendrán”, agregó.

La alegría de Henry Cavill por regresar como Superman

Henry Cavill también expresó cuáles fueron sus sentimientos al volver a utilizar el icónico traje que supo ponerse por primera vez en oportunidad de grabar Man of Steel: “Elegí ese en particular debido a la nostalgia que me unía al traje. Era increíblemente importante para mí estar allí y disfrutar ese momento. Ese es uno de los mejores momentos de mi carrera. Se siente genial tener la oportunidad de usarlo de nuevo”.





El intérprete se encuentra grabando la serie The Witcher para Netflix y confesó que le tuvo que pedir permiso a los responsables de ese programa de TV para grabar el cameo en Black Adam. Sin embargo, destacó que esto se trataba de algo tan secreto que en ningún momento le reveló a la gente de La N Roja qué es lo que iba a filmar específicamente.

Como respuesta a un video que Zack Snyder, el cineasta que eligió a Henry Cavill como Superman y lo dirigió en tres oportunidades como el héroe, el británico dijo: “Es un hombre encantador y estoy enormemente agradecido por todo lo que ha hecho por mí”, siguió relatando Cavill. “Esos son recuerdos formativos míos, en cuanto a mi carrera. Es cuando todo cambió. Los recuerdo con cariño. Zack si estás mirando… gracias, amigo mío”, finalizó.





#noticias

#HenryCavill

#regreso

#Superman

#senderosdeapure

#apure

#sanfernandodeapure

#venezuela