Prensa. Deporte Rey Apure.

Resultados del Club de Taekwondo "Kwan Khien Do", en el Campeonato Nacional IX Copa Embajador de Corea, el mismo se realizó este fin de semana 28,29 30, en el Gimnasio Luis Ramos de Puerto La Cruz Edo. Anzoátegui.

Atletas:

1. *Jorge Pérez 5-6 año (Oro Combate)

2. * Wilmer Tovar 8-9 años (Oro Combate)

3. * Gabriel Zapata Pre-cadete 10 años, (Oro Combate Oro Poomsae 6.85 Ptos)

4. * Yoswin Soler Cadete 13 años (Oro Combate y Oro Poomsae)

5.* Albert González Cadete 12 años. (Oro Combate)

6.* Valentina Hoyle Cadete 12 años (Oro Combate- Oro Poomsae 6.10 Puntos)

7. * Yosward Soler Juvenil 15 años (Oro Combate)

8. * Andrés Quintana Juvenil 17 años (Oro Combate)

9. * Carlos Sánchez 7-8 años Poomsae (Plata en Poomsae)

10. * Jhordany Jaimes Cadete 12 años (Oro Poomsae 6.30 Ptos.- Plata en Combate).

Total Medallas:

12 de 3 Oro.

2 de plata.

Hasta ahora la Federación Venezolana de Taekwondo no ha publicado los resultados del mismo. El Agradecimiento a Fundeapure por el apoyo con el transporte, al Maestro Jonás Rodríguez, por facilitarnos el hospedaje y a los padres y representantes, que sin ellos no hubiese sido posible el resultado de estos aguerridos atletas. Información la dio a conocer el Máster en Taekwondo Edgar Viña del Club de Taekwondo "Kwan Khien Do"





#noticias

#Club

#Taekwondo

#KwaKhienDo

#Campeonato

#Nacional

#CopaEmbajadordeCorea

#sanfernandodeapure

#senderosdeapure

#yoamoapure

#venezuela