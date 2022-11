BIENESTAR: ¿En qué se diferencian las proteínas de origen animal y vegetal?

La nutricionista de Gold's Gym, Amelia de la Peña, expresó que quienes deseen incrementar su masa muscular deben mezclar estos nutrientes en sus versiones vegetales y animales.

La proteína es un nutriente esencial que le brinda al cuerpo los aminoácidos necesarios para construir y reparar los músculos. Su consumo es necesario y debe hacerse en su justa medida. Investigaciones sugieren que las personas muy activas deben ingerir de 1.2 a 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Mientras que las personas que no son activas deben ingerir menos proteína.

Pero ¿en qué se diferencian las proteínas de origen animal y vegetal?

Las proteínas vegetales ayudan a proteger la salud porque cuidan el sistema cardiovascular, y mantienen el PH alcalino de la sangre, lo cual contribuye a evitar numerosas enfermedades. Asimismo, aportan otros nutrientes como la fibra, vitaminas y minerales, que son muy importantes para el funcionamiento del cuerpo.

Así lo afirmó la nutricionista de la cadena de salud y bienestar Gold's Gym, Amelia de la Peña, quien explicó que las proteínas vegetales son aquellas que se encuentran básicamente en vegetales de hoja verde, setas, almidones (yuca, papa, batata), granos, verduras, así como semillas y frutos secos (girasol, maní, merey, pistacho).

“Las proteínas vegetales contienen aminoácidos no esenciales, es decir, son importantes pero el cuerpo los puede producir en determinado momento, mientras las proteínas animales contienen aminoácidos esenciales, que el organismo no puede producir y es necesario consumirlos”.

Combinar proteínas animales y vegetales para entrenar

Para De La Peña lo recomendable para “las personas que entrenan es combinar las proteínas vegetales y animales, porque cada una tiene beneficios diferentes y necesarios”. Las animales están presentes en carnes, pescados, huevos leche y derivados lácteos.

“No se puede mantener ni incrementar la masa muscular sin las proteínas animales (carnes, lácteos, huevos, etc.), porque ayudan a formar células y reparan el daño que se produce durante el ejercicio, favoreciendo la adaptación del músculo al ejercicio y su crecimiento”, aseveró.

Resaltó que “las personas que son vegetarianas y no consumen lácteos, huevos ni pescados suelen ser más delgadas y no tienen la posibilidad de incrementar sustancialmente la masa muscular porque no cuentan con los elementos necesarios para ello. Los músculos están formados por una gran cantidad de proteínas y hay que suministrarselas al cuerpo con los alimentos”.

Aseveró que “los requerimientos nutricionales son fundamentales y deben ser calculados. Hay que consumir todos los nutrientes: proteínas, ácidos grasos esenciales, carbohidratos, fibra, vitaminas, minerales y agua. Todos tienen una función importante en el organismo, y deben estar presentes en la alimentación diaria en mayor o menor cantidad de acuerdo a los objetivos que estemos buscando: bajar de peso, mantenerlo o subirlo", comentó.

La función del ejercicio

De la Peña indicó que la actividad física frecuente es fundamental. “Por un lado está el ejercicio cardiovascular que protege todo ese sistema, así como mejora la movilidad. El cardio ayuda a que el metabolismo trabaje perfectamente, que bajen los valores que podamos tener en sangre aumentados como colesterol, triglicéridos, glicemia, cortisol, insulina, así como la tensión arterial”.

“Luego tenemos el ejercicio de resistencia para proteger el musculo o aumentar la masa muscular. Con el ejercicio de fuerza se van a romper las fibras musculares, y cuando la persona se alimenta recibe las proteínas y otros nutrientes, lo que dará paso a la asimilación (que suele pasar en el descanso). Este es un proceso de formación de células y en él tienen que estar presentes todos los nutrientes”, expresó.

Expresó que los nutricionistas de Gold's Gym brindan asesoría personalizada a sus miembros, y que la cadena también cuenta con entrenadores certificados para ayudar a las personas en el logro de sus metas, sea bajar de peso, moldear la figura o agregar masa muscular.

