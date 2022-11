BIENESTAR: Fortalece piernas y glúteos con las distintas modalidades de ciclismo de salón.

Las modalidades de la disciplina Cycling, que ofrece la cadena de gimnasios Gold’s Gym, ayudan a mejorar el estado de ánimo y disminuir el riesgo de padecer enfermedades al mejorar el rendimiento físico.

Prensa. Consultor 5.

El Power Bike, el Xtreme Bike y el Training Bike son disciplinas del Cycling- de ciclismo de salón- utilizadas para acelerar el metabolismo, fortalecer piernas, glúteos, bíceps, tríceps y abdominales, en una fusión de ejercicios aérobicos y anaeróbicos que ayudan a mejorar el estado de ánimo y disminuir el riesgo de padecer enfermedades.





De origen estadounidense, el Power Bike combina las propiedades del spinning con una ruta aeróbica con la que se trabaja todos los músculos del cuerpo, caracterizada por la suspensión y pedaleo al ritmo de la música. No tiene impacto articular debido a que no carga el peso constante sobre las rodillas y los tobillos, al utilizar movimientos de rotación natural.

El entrenador personal Oscar Mendoza, de la cadena de salud y bienestar integral Gold's Gym, afirma que en esta disciplina de ciclismo estacionario trabajan con el método de la campana de Gauss, ya que van de menos a más velocidad, de forma progresiva. “Realizamos movimientos básicos, de doble tiempo, carrera abdominales y flexiones".

Explicó, que no se requiere ningún equipo especial para realizar la actividad, solo la toalla y mucha agua para mantener la hidratación del cuerpo. “Es un ejercicio que puede practicar cualquier persona, sin límite de edad, e incluso si tiene algunas condiciones de salud, ya que podemos adaptar la rutina a sus necesidades”.

El entrenador, certificado y con 10 años de experiencia, recomendó usar un calzado deportivo ideal para pedalear que se enganche al pedal para bloquear cualquier desplazamiento del pie durante el ejercicio.

Las clases en la sede Montalbán duran 45 minutos, los días: martes a las 9:00 a.m., miércoles a las 5:00 p.m., jueves a las 9:00 a.m. y viernes a las 9:00 a.m.

¿Qué es el Xtreme Bike?

El instructor Alexis Hubschman reveló que el Xtreme Bike se inicia en Venezuela a mediados del año 2009. En esta disciplina se maneja una metodología fitness- conjunto de ejercicios aeróbicos y anaeróbicos, que tienen por objetivo potenciar todas las capacidades físicas del cuerpo: fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad- y utiliza música altamente explosiva y motivadora.

“Se trabaja gran parte de la clase levantado en la bicicleta con un pedaleo constante, cíclico, simétrico y sin impacto. Logra un trabajo físico y cardiovascular integral a través de patrones de movimientos básicos y avanzados que de manera coordinada ejercitan todo el cuerpo al mismo tiempo”, manifestó.

Saltos, balanceos, estáticos, trotes, flexiones de codos cerrada y abierta, hombros, subidas, y dorsales forman parte de los movimientos básicos que se ejecutan en esta disciplina. Hubschman resaltó que la duración de las clases es de 45 minutos, los días: lunes, martes y jueves a las 6:00 p.m. y sábados a las 10: a.m.

Training Bike

Esta modalidad de ciclismo de salón es la más reciente, se basa en la práctica de ejercicios aeróbicos estando de pie en la bicicleta y pedaleando al ritmo de la música, con las caderas hacia atrás y con una contracción permanente del abdomen durante toda la sesión; de manera que la zona media sea la que realice el mayor trabajo.

En el desarrollo del entrenamiento, se hacen diversos movimientos: descendentes y ascendentes para trabajar los abdominales, de lado a lado, y adelante y atrás. “La cadencia del pedaleo se lleva con el pie derecho y el peso recae sobre los músculos cuádriceps, femorales y glúteos”. Las sesiones duran 45 minutos y se dan los días: lunes a las 6:00 a.m., 9:00 a.m. y 5:00 p.m., miércoles y jueves a las 8:00 a.m. y sábados a las 9:00 a.m.

Las tres disciplinas se ofrecen en la sede de la compañía en Montalbán. En las cuentas @goldsgymve en Twitter e Instagram y GoldGymVenezuela en Facebook, pueden encontrar rutinas, consejos y tips saludables compartidas por el personal trainer y por el equipo de expertos en salud y nutrición. Para conocer los planes y programas de entrenamiento físico de Gold's Gym, visite la web (www.goldsgym.com.ve).





#noticias

#Spinning

#Gold’sGym

#Entrenamiento

#Ejericicios

#sanfernandodeapure

#senderosdeapure

#yoamoapure

#venezuela