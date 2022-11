BLACK FRIDAY: Tiendas de joyas en las que merece la pena comprar

Prensa. Especial.

¿Estás pensando en regalar una joya? Te hablamos de las mejores tiendas de joyas en las que comprar para que puedas conseguir buenos productos a buenos precios.

Te hablamos de las mejores tiendas de joyas en las que puedes comprar esos regalos de Navidad o del Día de los enamorados para sorprender a quienes quieras.

¿Cómo saber en qué tienda de joyas deberías comprar?

Nuestro consejo, dadas las fechas en las que estamos, es que te aproveches del Black Friday para conseguir tus regalos de Navidad u otros días especiales al mejor precio. ¡Toma buena nota de dónde hacerlo!

queremos hablarte de las tiendas de joyas más conocidas y en las que podrás comprar de manera segura tus piezas de joyería sabiendo que acertarás.

Tous

El Tous Black Friday siempre nos sorprende con descuentos únicos en sus piezas de antiguas temporadas, pero también en las de la nueva temporada. Podrás hacerte con joyas de elevada calidad de una marca reconocida mundialmente por menos de lo que imaginas. Descuentos de hasta el 40 % te esperan en su web o sus tiendas físicas.

Pandora

Pandora se ha convertido en número uno en el sector de las joyas. No es para menos, ya que sus diseños son exclusivos de la marca y destacan por su calidad, elegancia y diversidad. Ya sabemos que uno de sus productos estrella son las pulseras clásicas en las que se pueden añadir charms que tienen significados especiales según el momento que se esté viviendo. Durante el Black Friday, la marca suele hacer ofertas de 2 × 1 en accesorios o descuentos de hasta el 50 % en muchos de sus productos.

Cartier

La joyería Cartier no es para todos, pues ya sabemos que se trata de una tienda de joyas de lujo. Sin embargo, si tu bolsillo está a la altura y quieres hacer un regalo especial para algún día señalado, con una de sus joyas triunfarás seguro. A pesar de moverse en el sector del lujo, esta tienda no quiere apartarse de días especiales como el Black Friday para lanzar ofertas que atraigan al público. Por echar un vistazo no te van a cobrar…

Lotus

La que nació siendo una marca de relojes, se ha ido especializando en la joyería y ofreciendo productos muy especiales como anillos, collares, pendientes, tobilleras y otros, tanto para hombre como para mujer. Todos ellos se fabrican en plata, acero y cuero y tienen diseños muy vanguardistas y elegantes.

Viceroy

Algo parecido a Lotus sucedió con Viceroy, quien comenzó lanzando relojes suizos de gran precisión al mercado. Su gran éxito lo llevó a lanzar una línea de joyas, muy elegante y que mezcla materiales como el acero, la plata, el oro y los cristales de Murano. Todas ellas destacan por su elegancia y diseño minimalista. Además, también han incluido otros accesorios como gafas de sol. Obtener algunas de sus piezas de diseño y calidad en el Black Friday te permite ahorrar un poco de dinero y no tener que hacer enormes colas en las tiendas durante las Navidades.

Swarovski

Si hay una tienda de joyas, que encanta a cualquier mujer y a muchos hombres, esta es Swarovski. Se han elevado como número uno en el sector de la joyería y la bisutería gracias a su especialidad de trabajar con cristales que imitan a la perfección a los diamantes. Esto hace que sus joyas sean muy llamativas y a la vez llenas de elegancia, delicadeza y belleza.

Cualquiera de estas joyerías tienen descuentos durante el Black Friday en su página web, desde donde podrás hacer los pedidos que quieras. Prepárate ahora para las Navidades y los días especiales en los que tienes que hacer varios regalos aprovechándote de los descuentos del viernes negro.