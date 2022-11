EJERCICIOS: Chicas de Guayaquil revelan sus entrenamientos favoritos

Prensa. Especial.

Para ser una de las prepagos de Guayaquil es imprescindible contar con una buena preparación física que les garantice una figura atractiva, un cuerpo moldeado y un peso adecuado, es por ello que las escort de Guayaquil practican ejercicio de manera constante y hoy revelan todos sus secretos.





Abdominales, 30 minutos de cardio y hasta rutinas de pesas incluyen las prepagos de Guayaquil a diario pero todo esto es sumado a otras prácticas que hoy cuentan para todos.





Las prepagos de Guayaquil y sus entrenamientos favoritos

Lo primero que se debe de tomar en consideración es la potencia cardiovascular que se debe de generar con esta serie de ejercicios, esto ayuda a estimular la serotonina, oxigena la sangre de manera más activa y tonifica los músculos, las articulaciones y mejora la elasticidad.





El otro objetivo indispensable que persigue el ejercicio diario es aumentar la masa muscular acorde con el peso y la figura de la mujer en sí, además de quemar el excedente de grasa y calorías.





Para conocer un poco más cuáles son sus entrenamientos favoritos y rutinas de ejercicio diarias consultamos con algunas de estas atractivas prepagos de Dulzon en Ecuador.





La rutina preliminar de las chicas prepagos de Guayaquil

“Al principio debes de entender que el entrenamiento diario es más bien como una responsabilidad y para eso lo ideal es que se vuelva una rutina constante. Al principio un par de semanas de calentamiento repitiendo los mismos ejercicios, lo que se denomina circuito y luego comienzas a entrenar músculos específicos a diario”, enfatiza Yolanda, una scort de Guayaquil con experiencia entrenando.





Afirma que “la rutina es muy buena si la guías hacia unos objetivos: mantener tu peso, tonificar el cuerpo, mantener una silueta, fuerza, agilidad y todo eso, pero también es un tema de salud. Si aún no fuera un asunto de sexo en Guayaquil yo seguiría adelante porque me hace mucho bien para mi salud”.





Para concluir agrega que “el calentamiento previo es básico, unos 10 minutos de ejercicios suaves para calentar los músculos, las articulaciones y estirar las extremidades, eso debe de incluir algo de bicicleta estática o en la cinta de correr”.





Cinco ejercicios para cinco días

Amanda, otra de las scort en Guayaquil, comparte esta dinámica de entrenamiento, pero con sutiles diferencias: “yo tengo un busto grande, así que a mi me conviene más hacer estiramientos de hombros y pecho primero, luego abdominales suaves, primero para calentar y luego más intensivo para tonificar y endurecerme toda”.





“Luego de eso hay que basarse en una serie de 3 o 4 ejercicios de 3 repeticiones cada uno para un músculo específico para cinco días de la semana, los cuales se pueden variar una semana sí y otra semana no, para que el cuerpo no se resienta y hacer el entrenamiento menos aburrido”. Para el caso específico de Amanda, lo importante es variar y no crear una única rutina.





Lunes: las piernas y los glúteos

Elizabeth, una de las prepagos Guayaquil más atractivas, lleva a cabo una rutina específica para los días lunes que le gusta seguir al pie de la letra.





“Al comienzo de la semana me gusta empezar con piernas y glúteos porque así siento que resisto más. Me gusta alternar de tres a cinco ejercicios cada lunes que puede ser sentadillas, flexiones de piernas en máquinas, press de piernas, elevación de talones y trote por escalera ascendente. Cada semana alterno el orden y voy aumentando la cantidad de repeticiones poco a poco”.





Como consejo, Elizabeth piensa que lo mejor son 15 minutos previos de ejercicio de cardio aumentando poco a poco la dificultad, luego de eso comienza su rutina.





Martes: brazos y espalda

“El sexo en Guayaquil es una dinámica intensa, eso me obliga a mantenerme en forma, en especial la espalda y los brazos, por eso me gusta concentrarme en cinco o seis ejercicios los días martes que incluyan pull down, mancuernas para bíceps, extensión de tríceps superior con mancuernas, remo para espalda y extensión de tríceps junto con barra de bíceps, todo con pocas repeticiones”, dice Sarah.





Además de un entrenamiento extensivo de espalda y extremidades superiores, a Sarah le gusta relajarse durante 30 minutos en baño de vapor o en su defecto en un spa con hidromasaje para relajar y descansar a fondo.





Miércoles: una ronda diferente de piernas y glúteos

Todas las escort en Guayaquil están conscientes de la enorme importancia de lucir una figura atractiva y bonita, esto obliga a ejercitar entre dos o tres veces a la semana piernas y glúteos, pero lo ideal es combinar los ejercicios.





“Para el miércoles cambio la dinámica totalmente, me concentro fuertemente en hacer sentadillas en máquina, sumo y goblet con una mancuerna o una pesa rusa, luego me concentro en los glúteos haciendo peso muerto con mancuernas, zancadas combinadas y patada y puente, eso te da firmeza de glúteos y en las piernas”, asegura Elizabeth.





Como una forma de relajar los músculos, Elizabeth concluye con unos 20 o 30 minutos de ejercicio cardiovascular suave y de baja intensidad.





Jueves: el pecho y los hombros

De acuerdo a Dalila, los jueves es un buen día para entrenar el pecho y hombros mediante un trabajo de 5 ejercicios y de al menos 3 repeticiones por ejercicio.





Comenta que “a mí me resulta muy efectivo combinar press con mancuernas, tanto en banca como inclinado, además de pecho en máquina. Luego, me dedico a elevación lateral, flexiones con los brazos separados a la altura de los hombros y luego los cierro a nivel de pecho. La siguiente semana los alterno con cruce de polea o press de banca con barra”.





Viernes: extremidades inferiores y superiores

Para el último día de la semana las chicas fueron enfáticas en asegurar que lo ideal es una serie de ejercicios para brazos y piernas combinados.





“Yo alterno la plancha dinámica con el burpees o el mountain climber, además de planchas con variantes distintas, ya sea de 30 segundos o de 60 segundos”, afirma Sarah.





En cambio, Elizabeth fue más conservadora: “los viernes no me gusta abusar porque es el último día de la semana, me gusta más plancha de 60 segundos combinada con Superman y luego una plancha dinámica de rodilla”.





Luego de la ronda de ejercicios, algunas prefieren 20 minutos suaves de bicicleta o 30 minutos de hidromasaje, dependiendo de que tan tensas queden al final de sus respectivas jornadas.





Fines de semana deportivos

Dalila asegura que los sábados o domingos lo ideal son unas brazadas en la piscina o un encuentro de baloncesto, mientras que Sarah prefiere tenis o un trote suave en áreas verdes, “a veces es bueno salir del gimnasio y practicar un buen deporte de contacto”, asegura.





Como corolario, las prepagos de Guayaquil afirman que por más ejercicio que se haga es indispensable nunca descuidar lo que se come. Una dieta balanceada y acorde al peso y al gasto de calorías y electrolitos es crucial, no solo para maximizar los resultados, sino para mantenerse en buen estado de salud.





“Lo que recomiendo es mucha fibra, no descuidar las frutas, en especial los frutos secos como nueces y maní, una buena base de proteínas, preferiblemente carne blanca o pescado, y por supuesto mucha agua”, recomienda Yolanda, “al principio es difícil conseguir las cantidades ideales, por eso no dudo en recomendar la ayuda de un buen nutricionista”, concluye.