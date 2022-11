COLUMNA PERSONAJES Y VIVENCIA DE MI PUEBLO: Burriquitas de Apure por Vladimir Hidalgo Loggiodice.

Columna. Personajes y Vivencias de mi Pueblo.

Esta vieja canción venezolana, "Ahí viene la burriquita, ahí viene domesticá/ no le teman a la burra que no es na' mula maneá/ ay si, ay no, Mariquita me regaló/ un canario que cantaba los versos del Niño Dios...", y la célebre Burra de Francisco Pacheco y Un Solo Pueblo, "Yo tengo una burra briosa y andadora/ que no se fatiga ya a ninguna hora/ ¡Burra!, y a ninguna hora/ ¡Burra!, yo tengo una burra/ ¡Burra!, briosa y andadora..."; han servido como fondo musical para que las burriquitas, burras, pollinas y pollinos dancen por toda Venezuela. El popular baile es una colorida tradición hispana, aderezada en el período colonial con los cadenciosos ritmos aborígenes y el tambor africano. Tiene su origen en tierras españolas con el bailoteo de las Vaquillas y los Caballines. Arriba por Cubagua, primer asentamiento en territorio patrio, y es la zona oriental del país la primera en presentar esta manifestación.





La representación de esta atractiva práctica consiste en una persona que se disfraza de mujer y se carga un armazón realizado con madera y otros materiales que imita la figura de un asno. El atuendo se compone de una ancha y colorida falda, una blusa blanca y un gran sombrero de cogollo. El personaje que hace de jinete baila al compás de la melodía, hace piruetas y pantomimas en arte teatral, e imita los sonidos del animal, mientras se pasea por la localidad invitando a los presentes a incorporarse a la parranda en medio de un alegre jolgorio a cambio de una copa de aguardiente. Cada 30 de septiembre se celebra esta festividad. No obstante en las calles de pueblos y ciudades salen las burriquitas durante las fechas decembrinas y las actividades carnavalescas.





En la década de los cuarenta surgen los pioneros bailadores de burriquitas en San Fernando, el local Pablo Narváez, del barrio Jobalito, y el barinés Ricardo Gustavo Jaffrytz, residenciado en el sector La Ceiba del barrio Las Marías. Narváez entretiene a sus paisanos hasta los años sesenta, mientras Jaffrytz se mantiene en el oficio por casi 60 primaveras, retirándose en 2000, a los 83 años, por razones de salud. Su burra, confeccionada por el mismo, de cabeza de madera forrada en goma espuma, falda amplia muy floreada de fondo rosado, y el esqueleto también de madera. Se presenta donde lo inviten con su propio conjunto de arpa, cuatro y maracas. Durante los carnavales su cuadrúpeda corcovea con especial entusiasmo.





En plena dictadura de Marcos Pérez Jiménez, el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa y el poeta Andrés Eloy Blanco llevan esta expresión a las escuelas, tras sus estudios de las danzas tradicionales venezolanas. Así comienzan los Chimichimitos, el Pájaro Guarandol, el Maremare y la Burriquita a estar presentes en los actos escolares. Jaffrytz fallece el 26 de julio de 2016, a la edad de 99 años, dejando un gran legado a la cultura apureña. En vida recibe muchos reconocimientos y homenajes. En su funeral los cultores de burriquitas danzan para despedirlo, entre ellos, Elvis García, "Burra Madre del Ateneo de San Fernando", Prof. María López del "Colectivo de Burriquitas Gustavo Jaffrytz", María Medina, "Burra de Samán Llorón", y Yuscarly D'Elías, "Burriquita de la 13 de Septiembre". En los noventa, bajo el auspicio del ateneo capitalino, entra en escena burriquera el Poeta Valentín hasta 1999. Un año después se inicia el profesor Elvis García.





El Ateneo de San Fernando, conjuntamente con cultores apureños, en pro de conservar la identidad histórica cultural de la región, facilita talleres de elaboración y baile de la burriquita, dirigidos a docentes locales y nacionales. En una oportunidad, al culminar un curso dictado por la profesora Chela Aracas, se les ocurre hacer una coreografía para festejar, encantando al público con el espectáculo. Ante el éxito surge la idea de visitar las instituciones educativas donde laboran los educadores participantes, con un impacto muy significativo captado en el rostro de los niños. Eso los anima en 2003 a crear la Comparsa Burriquita de Apure con el objetivo de entretener, divertir y conservar este elemento del folclore. El 04 de junio de ese año obtienen vida jurídica propia con el liderazgo de la profesora Magaly Loreto. Es la única agrupación organizada como tal en todo el país.





Enseguida ven los frutos y constituyen las Comparsas de Pollinas y Pollinos en los colegios Arnaldo Reina, Niños Cantores de los Llanos, Cristo Rey, Oswaldo Del Nogal y Juan Primito en San Fernando. Las escuelas Santa Rufina y Héctor Vidal Benaucó hacen lo propio en Biruaca. El resto de los municipios del estado se contagian y elaboran talleres, extendiéndose la alegria y formación fuera de las fronteras de Apure. El grupo crece con niños, jóvenes y adultos de ambos sexos, que reciben saberes de generación en generación. Las presentaciones son incontables en escenarios regionales, nacionales e internacionales. Han actuado en varias oportunidades en Colombia. En la nación asisten constantemente a intercambios de danzas, inaugurando la agenda en el I Encuentro Nacional de Burriquitas en San Casimiro, Aragua. No dejan de representar a su terruño en eventos similares con presencia, inclusive, de artistas extranjeros.





El Primer Encuentro Regional de Burriquitas tiene sede en la capital, en el marco de las fiestas de San Fernando III Rey, patrono de la localidad, el 29 de mayo de 2010. Participan en los desfiles de apertura de ferias y carnavales en los siete municipios de Apure. Son invitados permanentes de empresas importantes como PDVSA y efectúan tomas culturales y recreativas apoyando instituciones educativas, preescolares, escuelas, liceos y universidades. En 2012 el Consejo Legislativo de Apure relegitima y declara a la Comparsa Burriquita como Patrimonio Cultural de Apure. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Instituto del Patrimonio Cultural, proclama a este orgullo apureño Patrimonio Cultural de la Nación, según Gaceta Oficial N°4623, otorgado el 21 de octubre de 2016.





Cuentan en su aval con diplomas y placas de reconocimiento de las diferentes instituciones y encuentros de burriquitas, además de multiples homenajes en sus 19 años de existencia. En 2009 se adhieren a la Red Nacional de Burras y Burriquitas Tradicionales de Venezuela, que tiene como presidente fundador al antropólogo Carlos Marrón y se encarga de organizar y planificar actividades que conllevan a la promoción de esta expresión folclórica desde los diferentes lugares donde funciona. La Dra. María Eugenia Acevedo toma el bastón de relevo de manos de Magaly Loreto y preside la nueva directiva local.





La alcaldía sanfernandina eleva a la Comparsa a Patrimonio Cultural del Municipio San Fernando el 03 de agosto de 2022, según Gaceta Municipal N° 1527, Decreto 06-2022. Hoy se encuentran en la fase de recolección de firmas en la comunidad para solicitar ante la Comisión de la UNESCO, por intermedio del Centro de la Diversidad Cultural, la revisión y aceptación para que la manifestación Baile Tradicional de Burriquitas de Venezuela sea honrada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.





El Baile de la Burriquita es realizado con la participación libre y espontánea de sus cultores, reflejando el sentido de solidaridad y visión colectiva, rompiendo la cotidianidad de la vida y marcando una sólida tradición arraigada en los venezolanos, manteniendo sus códigos principales desde que la burra corcovea por primera vez en Cubagua para empezar a conquistar tierra firme y el corazón de todos. Por eso las Burriquitas de Apure son una Vivencia de mi Pueblo.

*** Edición y Montaje, Lic. Wladimir José Hidalgo Benítez.

*** Gracias especiales a la profesora y cultora Magaly Loreto por regalarnos el texto base de esta historia y la mayoría de las fotografías. También agradecemos al Dr. Iván Pérez Castillo, director del Ateneo San Fernando. A las profesoras María López, Milagros Cárdenas y Lainet Nuñez. A Violeta e Irlanda Jaffrytz, hijas de Gustavo Jaffrytz.





