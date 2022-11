COLUMNA PERSONAJES Y VIVENCIA DE MI PUEBLO: Giusseppe Vinceslao Connenna (D'PEPINO) por Vladimir Hidalgo Loggiodice.

Columna. Personajes y Vivencias de mi Pueblo.

Vladimir Hidalgo Loggiodice.

GIUSEPPE VINCESLAO CONENNA ( D'PEPINO ).

Italia queda devastada tras la Segunda Guerra Mundial. Eran pocos los momentos de alegrías para sus hijos y mayores las dificultades. En 1957 Domenico Modugno estrena su célebre canción Nel Blu Dipinto Di Blu, "Penso che un sogno cosi non retorni mai piu. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito. E incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare oh oh oh, cantare oh oh oh oh, nel blu dipinto di blu...". Rápidamente se convierte en un himno italiano y fuente de inspiración para alzar vuelo a tierras lejanas en búsqueda de mejor vida. En esa ola se monta Giuseppe "Pepino" Vinceslao Conenna junto a su padre Vito Vinceslao y un grupo de amigos. Parten ese año desde su natal Mola Di Bari y arriban al puerto de La Guaira con Paolo Picca, Fortuna (Rest. Italia) y otros paisanos que se dispersaron por el país.

Inmediatamente se trasladan a Apure, donde son recibidos por su tío Antonio Ruggeri. Tenía 20 años y estudios técnicos de motorista mecánico, adquiridos en la Escuela Marítima de Mola di Bari. En pocos meses viaja a Maracaibo e inicia labores en barcos, transportando equipos y haciendo mantenimiento a maquinarias. Lagunillas, Bachaqueros y otras localidades zulianas son testigos de sus destrezas como mecánico. Sin embargo, en 1962 regresa a San Fernando para trabajar con Don Ruggeri en su restaurante "Europa".

Su pasión por el fútbol lo lleva a las filas del Deportivo Calabozo en Guárico. Juega como defensa central y conquistan varios torneos. Nuevamente pasa el puente "María Nieves" y se encarga de la administración y cocina del "Europa". Se integra a la selección de fútbol de Apure, compartiendo con figuras del deporte regional, Negro Coronado, Neoneo, padre Ovidio, Fabián Zerpa, entre otros.





En 1967 conoce a Margarita del Valle Benaventa Álvarez, con quien inicia una relación amorosa y conforman una familia para toda la vida. Cuatro años más tarde nace el primogénito Vito Moisés y enseguida Pascua Loredana. Ahorrando y centrado en el futuro de su hogar, compra en 1969 al Sr. Domingo Rocci el Rest. "La Cancha", que además tenía mesas de billar y pool. Cambia el nombre del local a "D'Pepino" y simultáneamente los sanfernandinos empiezan a llamarlo a él por ese seudónimo. En equipo con su esposa logran la independencia económica y con muchos esfuerzos establecen una empresa de visita obligatoria para quienes deseaban degustar las mejores comidas.





Es socio fundador del Club Italo Venezolano. La primera reunión para su constitución se celebra en su restaurante. Asisten Filipo Ciufolli, Julio Gaggia, Mario Carletti, Gino Guerreiro, Liborio Difrisco, Marcos Pascuale y otros. Labra su nombre entre sus connacionales. Él y su amigo Vicente Panutti eran los comisionados por la colonia italiana, para representarlos ante las autoridades gubernamentales cada año en las actividades alegóricas al día de la Independencia de Italia.





En 1979 surge la idea de demoler la vieja estructura del restaurante y construir una más acorde a la época, para atender a su elevada clientela con espacios cómodos e ideas innovadoras. Mientras se ejecutaba la obra, administra de nuevo los negocios del tío Antonio, ya radicado en Italia. Ese año y el siguiente vienen al mundo sus hijos Giuseppe Alexandro e Indira Margot.





La inauguración del Bar, Restaurant, Pizzería y Marisquería "D'Pepino" es todo un acontecimiento el 10 de diciembre de 1981. Primero en Apure con estas características. Suma empleos, progreso y bienestar a la colectividad. Nace un nuevo estilo para disfrutar exquisitos platos nacionales e internacionales, con acompañamiento musical en los almuerzos. De noche presentaban espectáculos con artistas regionales y nacionales. Destacan en el piano Ramón García, Tadeo Garzua y Eduardo Galeano. En la guitarra el afamado Marcanito y Rafael brindaba delicias con su saxofón. Las voces incomparables de Paquita, Gregory y Juan José Quiroz interpretan los mejores temas. Sus consecuentes comensales Oswaldo De Armas, Valeriano Moreno, Arfilio Mora, Cruz Evelio Farfán, Paco y Rafael Felice Bolívar, Antolín Arana, Armando y Fernando Arriaga, Eduardo Hernández Cartens, Liborio, Giovanni y Salvatore Difrisco, Giovanni Incerto, Catabriga, Elías Castro Correa, Manuel Mendible, Bertordo Bello, Ángel Raúl Pitaluga, Pedro Berlioz, Gabriel Caro Caro y muchos políticos de reconocida trayectoria.

Se realizan remodelaciones al local en 1985 para presentar espectáculos de música criolla. Con el conjunto del maestro Urbino Ruiz se presentan Reinaldo Armas, Armando Martínez, Cristóbal Jiménez, El Carraito de Barinas, Sexagésimo Barco, Luís Silva, Maritza Marchena, Rogelio Ortiz, José Alí Nieves, Francisco Montoya, Juan Carlos Guevara, Argénis Salazar, Domingo García, Pedro Gamarra, entre muchas estrellas. También alternan los conjuntos de Ramón Rodríguez y los hermanos Tovar. Esa sala se convierte en cuna y plataforma de lanzamiento de cantantes que hoy brillan . Luego incorporan una pista de baile, "Studio 55", donde se podía disfrutar hasta altas horas de la madrugada. En el 2000 abre sus puertas como "D'Pepino Discotek", bajo la administración de su hijo Vito. La situación del país precipita el cierre luego de dos años.





Actualmente Giuseppe, Pepino o D'Pepino, como mejor gusten llamarlo, tiene 84 años y goza de excelente salud. Se siente orgulloso de su vida personal y empresarial, que lo lleva a formar junto a su esposa Margarita el hogar que siempre soñaron. Hijos profesionales, con 10 nietos y una bisnieta que hacen de sus momentos dorados un paraíso.





Por su trayectoria llena de éxitos en el buen comer y distracciones para los apureños, además del apoyo a la música folklórica, Don Giuseppe "D'Pepino" Vinceslao es un Personaje de mi Pueblo.

