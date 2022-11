EVENTOS: CBA Ateneo de Maracaibo celebró su 52º aniversario con la proyección del Miami New Media Festival

La capital zuliana disfrutó de 40 obras de videoarte, algunas de prestigiosos artistas internacionales. Ahora el MNMF continúa su gira internacional en Cúcuta, Venecia y Ámsterdam.

Prensa. Marinellys Tremamunno.

La XVII edición del Miami New Media Festival presentó su primera proyección del 2022 en Venezuela, en el Centro de Bellas Artes Ateneo de Maracaibo. El evento se llevó a cabo el pasado martes 15 y el miércoles 16 de noviembre, a las 5:00 pm; y el jueves 17 de noviembre, a las 7:00 pm, como parte de la programación del evento EL ANTER “un atardecer de feria para los que no van al amanecer”, que celebró el 52 aniversario del Teatro Bellas Artes de Maracaibo.

Con estas proyecciones, el prestigioso festival internacional se unió a las actividades en honor a los 52 años de trayectoria del Teatro Bellas Artes de Maracaibo; gran eje cultural del Centro de Bellas Artes Ateneo de Maracaibo, su casa matriz en donde confluyen todas las manifestaciones del arte. Una presencia que ha sido posible gracias al apoyo del presidente del CBA, Fergus Walshe, y su directora, Liliana Blanco de Montero.

El Miami New Media Festival es una plataforma de arte creada por la Fundación Arts Connections y tiene como objetivo la promoción de la creación artística a través de la tecnología y los nuevos medios. Este año el tema central es “Civility vs Violence: Education, Art and Community as a Way to Embrace Nonviolence” (Civismo versus violencia: educación, arte y comunidad para abrazar la no-violencia) y participan un total de 40 obras de video arte, seleccionadas a través de una convocatoria pública, en donde participaron más de 100 propuestas.

El curador de la proyección en Maracaibo, Jimmy Yánez, quien además coordina los eventos para el Caribe Insular y Continental del MNMF, explicó que esta primera proyección en Venezuela incluyó los 40 videos de la selección 2022, de los cuales 34 forman parte de la selección principal y 6 de la convocatoria italiana.

“El MNMF sigue los cambios de los nuevos medios y de nuestras sociedades, en constante búsqueda de propuestas innovadoras para ampliar el espectro de miradas sobre las prácticas artísticas. Esta XVII edición desea promover el concepto del civismo, el respeto, el arte y la educación como formas efectivas para abrazar la paz. Las comunidades deben ser los actores principales en este proceso de cambio y las expresiones artísticas pueden ser una respuesta con efecto favorable para la sociedad”, indicó Jimmy Yánez.

Programación internacional

Antes de tocar suelo maracucho, el Miami New Media Festival fue presentado del 08 al 29 de octubre en la galería ArtToSaveLives Contemporary de Miami y el 25 de octubre en el “Centro Studi Americani” de Roma. Luego tocará el turno a Colombia: el jueves 24 de noviembre se presentará en el Museo Norte de Santander y Ciudad de Cúcuta (Calle 14 #1 - 03 Barrio La Playa), a las 7:00 pm; el viernes 25 de noviembre en la Galería París 1871 (Calle 14 #2 - 09 Barrio La Playa), a las 7:00 pm; y el 26 de noviembre en la Plaza Los Fundadores de la Ciudad de Cúcuta (Av 0 con calle 10 Centro), a las 7:00 pm.

Asimismo, se presentará en tierras europeas el 26 de noviembre, el último fin de semana de La Bienal de Arte de Venecia: la proyección especial se llevará a cabo en el Palazzo Michiel de Venecia (de 11:00 am a 1:00 pm, y de 4:00 pm a 7:00 pm), en el contexto del evento “Personal Structures” que organiza la prestigiosa Fundación Cultural Europea. En el evento participa la coordinadora del festival en Italia, la periodista Marinellys Tremamunno, para presentar las obras de los artistas italianos. Como artistas invitados estarán presentes el colectivo “Food of War” (Comida de Guerra), Elaiza Irizarry y Andreina Fuentes Angarita.

Y el sábado 26 y domingo 27 de noviembre se presentará en Ámsterdam, en la sala de exposiciones de la Fundación atelierWG, conocida como puntWG (ubicada en el antiguo hospital Wilhelmina Gasthuis de Ámsterdam West). El coordinador en Holanda, Hugo Palmar, informó que este evento será la ocasión para conocer las 16 obras de video arte que fueron seleccionadas a través de la convocatoria para artistas locales, denominada “HYBRID DIALOGUES”. La proyección del sábado se llevará de 05:00 a 8:00 pm, con la participación de la agrupación musical “The Rain Dance Collective”; y el domingo, de 4:00 a 7:00 pm.

De venezolanos para el mundo

El Miami New Media Festival es promovido por la fundación Arts Connection, con sede en la ciudad de Miami (Florida, Estados Unidos). Es una plataforma internacional creada y coordinada por venezolanos: nació de la mano de Andreina Fuentes Angarita y la coordinación general está a cargo de Milagros González; con el apoyo de Marinellys Tremamunno en Italia, Hugo Palmar en los Países Bajos y Jimmy Yánez en el Caribe Insular y Continental, como coordinadores regionales.

La artista Andreina Fuentes Angarita explicó que el MNMF es concebido como una gran fiesta del arte contemporáneo que promueve talentos emergentes con numerosas actividades artísticas (indoor, outdoor y virtuales), que incluyen proyecciones, performance en vivo, workshops, muestras y conferencias.

La idea nació hace 18 años en Caracas. “En el 2004, a través de la Fundación Artistas Emergentes (FAE), cuando decidimos iniciar un festival nacional de video arte. Empezamos por Maracaibo, en la calle. En ese entonces ya nosotros hacíamos proyecciones en las paredes de las instituciones, de ciudad en ciudad, en cambio ahora con la pandemia se han hecho comunes”, recordó Andreina Fuentes Angarita.

Para conocer el programa de actividades sigue las redes sociales oficiales y visita la web: https://www.miaminewmediafestival.com/

