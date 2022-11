MIAMI: Metafluxus se exhibe en la galería I.D. Art Lab.

Una experiencia multimedia que forma parte del programa de actividades del Miami New Media Festival 2022, abierta al público los sábados 12, 19 y 26 de noviembre, de 6:00 a 9:00 pm

Prensa. Tremamunno Productions.

“¿Qué queda después de las luces, las imágenes y las acciones?... ¿Qué hay después de que el pintor ha cesado en su trabajo o después de que el mago ha soldado sus conejos? ¿Qué queda después de que el arte ha desaparecido?”.





Estas son las preguntas que propone el texto curatorial de la exposición multimedia “MetaFluxus”, que se lleva a cabo en la galería I.D. Art Lab y que está abierta al público todos los sábados de noviembre; en el contexto de la XVII edición del Miami New Media Festival que tradicionalmente organiza la fundación Arts Connections, con el apoyo del Departamento de Cultural Affairs de Miami-Dade County, el Concejo de Cultural Affairs, el alcalde de Miami-Dade y el Board de Comisionados del condado.





El evento de apertura se llevó a cabo el pasado 05 de noviembre con una experiencia multisensorial en la que fueron presentados diez performances que generaron la exposición “Metafluxus”. Así están presentes los artistas Ilian Arvelo, Muu Blanco, Iván Castillo Lagrange, Diego Damas, Domingo De Lucía, Alexandra De Yavorsky, Elaiza Irizarry & Andreina Fuentes, Andrés Michelena, Luis Alberto Molina y Eduardo Molina. Todos bajo la curaduría de Domingo De Lucía y Félix Suazo.





Ahora “Metafluxus” puede ser visitada los sábados 12, 19 y 26 de noviembre, de 6:00 pm a 9:00 pm para conocer “esa inquietante oscilación entre el acontecer del arte y sus secuelas, tanto materiales como simbólicas”. Es una experiencia multimedia, que exhibe “arraigo y nomadismo, ilusionismo y materialidad, juego y obsesión, euforia y sosiego, utilidad y obsolescencia. Todo como en la vida. Todo como en el arte”, explica el curador Félix Suazo.





Vale destacar la presencia de la directora de Arts Connections, la artista venezolana Andreina Fuentes Angarita, que junto a Elaiza Irizarry presenta una video instalación con una polémica mirada en torno al pacifismo, en donde un grupo de gallinas devoran el símbolo de la paz hecho con granos de maíz. “Nada quedará de lo sucedido excepto la huella inanimada de un evento volátil, efímero, intrigante. Y eso es todo lo que hay más allá del arte; ¡eso es MetaFluxus!”, dice Suazo.





Este año el Miami New Media Festival está dedicado al tema “Civility vs Violence: Education, Art and Community as a Way to Embrace Nonviolence” (Civismo versus violencia: educación, arte y comunidad para abrazar la no-violencia). Es una plataforma de arte pública promovida por Arts Connections, que tiene como objetivo la promoción de la creación artística a través de la tecnología y los nuevos medios. Para conocer el programa de actividades visitar: https://www.miaminewmediafestival.com/





I.D. ART LAB

Dirección: 676 NW 23 St. Miami. FL 33127

Horario: sábados 12, 19 y 26 de noviembre, de 6:00 pm a 9:00 pm

