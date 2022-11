MODA: María Lorena Anselmi, diseñadora de moda “Quiero entrar en el closet de las venezolanas”.

En su casa, sus padres la dejaron expresarse desde pequeña y, hoy en día, es una arquitecta de la moda que crea modelos que transmiten libertad y empoderamiento.

“Trae esa ropa que ya no uses y creamos juntas lo más cool… Hacemos bellezas para los niñitos y no dejamos por fuera a los hombres”. Es parte de un post en el Instagram de Makeda Beach Wear, la línea de ropa de playa creada por María Lorena Anselmi, una joven venezolana que apostó toda su pasión al diseño de moda y, ahora está enfocada en entrar en la cabeza y los closets de las venezolanas, con la nueva marca Makeda Life.

María Lorena está en el mundo del diseño desde que era niña y jugaba con los vestidos que sus abuelas guardaban en el closet. De ahí su pasión y la tenacidad por destacar en las artes del diseño.

Al graduarse del Instituto de Diseño Brivil de Sebucán (Caracas-Venezuela) y luego de perfeccionarse con cursos de patronaje, esta venezolana se apoderó de técnicas vanguardistas para crear su propio perfil, su propia marca, que busca vestir con propósito, es decir, “que lo que llevas puesto hable de cómo eres, de lo que sientes, de lo segura y empoderada que eres como mujer. Y de lo divertido de poder jugar con la versatilidad de tu closet”.

Vestir con pasión

¿A qué se debe el nombre de Makeda en las dos marcas? Ella explica que es el nombre de la reina de Saba, una mujer misteriosa y majestuosa, fuerte y empoderada, que refleja el temperamento de María Lorena e inspiró sus colecciones de trajes de baño que, ahora, evolucionan al diseño de ropa exclusiva bajo la tendencia “slow fashion”, en donde aplica técnicas como upcycling.

El upcycling es un término acuñado recientemente, también conocido como supra-reciclaje, o reciclaje creativo. Significa dar una vuelta de tuerca, en pensar otro uso y aprovechar los recursos de los que disponemos para crear nuevos objetos.

“En este caso, es diseñar una ropa que te va a dar identidad, con cortes uniformes y con capas que buscan la estética. Los cortes y la textura que usamos crean ese efecto de luminosidad, que también se consigue con la caída de la tela”, destaca.

La diseñadora -a quien sus padres dejaron expresarse y poner a volar su creatividad desde niña- hoy en día es una arquitecta de la moda que se caracteriza por usar colores neutros en su primera colección de ropa, con piezas a las que les agrega un punto de quiebre cuando las combina con pliegues, dobleces o frunces para destacar. Y como buena embajadora de su marca, María Lorena viste orgullosa sus prendas.

Afirma que sigue en constante creación y evolución y va por más. En su primera colección de Makeda Life presenta fusiones culturales de Japón y Venezuela (específicamente de Coro). De Coro resalta las líneas arquitectónicas y el color, y de Japón, la forma de vestir y la cultura con “ese concepto de elegancia que envuelve. Esa envoltura que te da una curiosidad de saber qué hay adentro”.

Del país asiático también toma la técnica milenaria Furoshiki, utilizada para envolver regalos de forma sostenible con tejidos reutilizables como la seda, el poliéster o el algodón. Una propuesta que se relaciona con el upcycling y que incluso extiende más allá de la prenda de vestir, pues los empaques de los modelos de su colección son con este tipo de envoltura.

Con su lema: sentirse libre y empoderada, sueña con llegar muy lejos. “Por ahora, quiero meterme en la cabeza y el closet de las venezolanas. Mientras que a futuro también aspiro incursionar fuera del país”, recalcó.

La colección puede verse en su Showroom en El Cigarral, previa cita, aunque María Lorena prefiere atender a sus clientes en su taller ubicado en la Florida. Para mayor información pueden visitar su instagram @makeda_life.





