MÚSICA: Alfonso Pineda le pone un toque académico al género urbano

El trombonista, cantante, compositor y productor venezolano lanza su cuarto sencillo promocional

Prensa. Cresta Metálica.

El género urbano está rodeado de mitos y ¿quién imaginaría que un músico educado en el mundo sinfónico podría incursionar en este estilo tan polémico pero multitudinario? Alfonso Pineda, formado como trombonista en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, quien inclusive realizó giras internacionales con el Ensamble de Metales de Barquisimeto, ha venido incursionando en forma exitosa como cantante de reguetón y este 3 de noviembre acaba de lanzar su cuarto sencillo promocional titulado “Bebe”. Además, pronto sacará al mercado su primera producción discográfica de larga duración titulada “Gracias a ti”.





“Bebe” ya se puede disfrutar en los siguientes links https://jenalfmusic.fanlink.to/bebe

Orgullo del Edo. Yaracuy, Alfonso ya había lanzado otros 3 sencillos promocionales recibiendo excelentes comentarios y numerosas visitas en su canal de Youtube, titulados: Los Tres, Cuarentena y Calor. En cada tema, este joven cantante y compositor, fusionó estilos como el merengue y otros ritmos latinos, utilizando varios instrumentos de viento-metal, dándole un toque de excelencia musical al género urbano, logrando que su música sea escuchada por distintas audiencias. Sin perder el tiempo, en 2023 también planea grabar otro disco en el que demostrará sus habilidades como trombonista, fusionando el jazz, la salsa, el ska, el pop, el reggae y hasta el rock.





Alfonso describe a “Bebe”, su nueva canción como: “un reguetón romántico, pero a su vez un perro suave ya que las melodías vocales y la letra te envuelven al oyente en un sentimentalismo, que a su vez la instrumental va bien definida y activa como para querer perrear”.





“Este género musicalmente hablando es un género muy complejo y perfeccionista, aunque mucha gente lo subestime por qué digan que solo son 2 o 4 acordes muchas cosas más. Pero lo difícil hablando como productor es llegar hacer tal obra musical con tan sólo dos acordes y que mejor tratamiento musical si es uno de los géneros que llevo la música a nivel comercial a ser perfecta, no hay desfase de tiempo ni desafinaciones, es tanto así que por más nivel de ejecución que tenga el cantante siempre tiene que llevar un afinador porque no hay margen de error en las vocales”, destacó Pineda sobre el reguetón.





Vale recordar que “Alfonso Trombón” como lo conocen en el mundo artístico, en Venezuela formó parte de la banda de ska, Dr. No, que estuvo nominada en los premios Pepsi en 2019. Fue integrante de la Orquesta Mafia Non Star, con la cual realizó giras por Venezuela y Colombia. Es Licenciado en Música, mención de Ejecución Instrumental (Trombón) en la Universidad Centro-occidental Lisandro Alvarado (UCLA) y obtuvo el título de “Especialista en Audio” en el Instituto Universitario de Tecnología del Audio.





Sobre cómo se dio su incursión como cantante, Pineda explica: “Creo que todo músico instrumentista tiene el dilema de creer que no canta porque siempre está metido estudiando su instrumento, pero no se da cuenta que al mismo tiempo se está desarrollando como cantante, ya que toda la técnica que ejecuta en su instrumento antes de hacerlo, primero lo va analizando, lo entona en su mente y luego lo interpreta, solo que lo hacemos sin pensar como cantantes (…)Mi esposa siempre me animó a cantar, porque me decía que lo hacía muy bien y que me veía como cantante, tantas veces me lo dijo, que me motivó a hacerlo y cuando escuché el resultado de la primera canción, supe que podían salir muchas cosas buenas y mira ya estoy a punto de sacar un álbum”.

Los tres sencillos anteriores se pueden disfrutar en los siguientes links:

https://www.youtube.com/watch?v=HmSlLyZfHKQ

https://www.youtube.com/watch?v=ZYkXJT_0kk8

https://www.youtube.com/watch?v=zQiBsCQ8t7s

Alfonso Pineda en las plataformas:

https://open.spotify.com/artist/4bhW3sRuWPfA3EXNNlyifD?si=3Y4Iq5rYQxiF6p5iqnVNWw

https://music.apple.com/ve/artist/alfonso-trombon/1633714200

Alfonso Pineada en las redes sociales:

https://www.instagram.com/alfonso_trombon/

https://www.youtube.com/channel/UCFLjRb1rFwxbN04nylUKpnQ

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086146197118

#noticias

#AlfonsoPineda

#pone

#toque

#académico

#género

#urbano

#sanfernandodeapure

#senderosdeapure

#yoamoapure

#venezuela