MÚSICA: DJ Zardonic participa con 4 remixes en el nuevo disco de la agrupación Fear Factory.

El DJ venezolano Federico Agreda Álvarez, conocido mundialmente como Zardonic, sigue demostrando porqué es uno de los principales representantes del país, tanto en la música electrónica, como en el rock. Esta vez se destaca con 4 remixes más el tema introducción que hizo para la agrupación pionera del rock industrial extremo FEAR FACTORY, en su último álbum “Recoded (Adapt Or Die)”, lanzado el 28 de octubre a través de Nuclear Blast, el sello discográfico especializado en el género rock más importante del mundo. La prensa en países como Alemania, Reino Unido y EEUU han elogiado las creaciones musicales del larense, al igual que el fundador de la banda, Dino Cazares.





Previo al lanzamiento, el sencillo "Disobey - Disruptor Remix by Zardonic", había generado grandes expectativas:

Zardonic afirma sentirse muy honrado por la confianza que le dieron de participar en esta obra de remixes, más aún que él es fanático y seguidor de la carrera de Fear Factory durante 30 años, banda que desde 1989 ha estado en el tope de la cartelera Billboard de EEUU en repetidas oportunidades, ha ganado varios discos de oro y participó en el soundtrack de la película Mortal Kombat.

Por su parte, el guitarrista mexicano-estadounidense Dino Cazares, considerado toda una leyenda viviente y genio del rock industrial, destacó para el webzine escocés This Day In Metal: "Zardonic realmente se destaca muchísimo en este disco. Ha estado en mi radar durante unos 10 años. Así que decidí que tenía que contactarlo. Entre los dos trabajamos muy bien y fue simplemente increíble. Definitivamente voy a trabajar más con él en el futuro!”.

“En verdad no podría estar más contento con los resultados de mis remixes en el disco Recoded. Dino y yo trabajamos en línea durante largas horas en estos remixes, también hicimos sesiones de estudio mientras yo estaba en Alemania. Me siento muy agradecido de formar parte de este asombroso disco de remixes, con este increíble equipo experto en remixes. Gracias Dino por mantener a Fear Factory vivo. Cuando escuchen este disco, súbanle el volumen y que suene duro”, expresó DJ Zardonic.

El disco “Recoded (Adapt Or Die)” reinventa brillantemente las canciones del décimo álbum de Fear Factory titulado “Aggression Continuum”, que salió a la venta en 2021. Los remixes se destacan como la contraparte de cada tema con mucho ingenio y originalidad. Producido por el cofundador y compositor Dino Cazares, fue mezclado y masterizado por Damien Rainaud. Además de Zardonic, participan otras estrellas de la electrónica como Rhys Fulber, Tyrant Of Death, Rob GEE y Blush_Response.

La prestigiosa revista Sputnik Music alabó el trabajo del venezolano:

“Otro artista destacado es Zardonic, un teclista, DJ, compositor, productor y remixer venezolano conocido principalmente por su música dance electrónica pesada, y sus contribuciones aquí son excelentes, afortunadamente, ya que es responsable de cinco de las pistas. Mientras que las canciones de Rhys presentan los ritmos rígidos del metal industrial, Zardonic saca más a relucir los ritmos. También tiene el don de tomar las partes de la guitarra y cortarlas en versiones que son al menos tan buenas como las originales. Además, es el responsable de la canción más sorprendente del álbum, titulada Worthless (remix de “End of Line”), una pista de trance maravillosamente construida que solo usa las voces limpias del cantante Burton C Bell y es mucho mejor de lo que ya debería ser.”

Los temas del disco son los siguientes:

1, Adapt Or Die - Intro narrative by Jake Stern sound FX by Zardonic

2. Hatred Will Prevail - “Monolith” Remix by Rhys Fulber

3. Disobey - “Disruptor” Remix by Zardonic

4. I Am The Nightrider - “Fuel Injected Suicide Machine” Remix by Dualized/Zardonic

5. Path To Salvation - “Purity” Remix by Rhys Fulber

6. Worthless - “End Of Line” Remix by Zardonic

7. Empires Fall - “Collapse” Remix by Tyrant Of Death

8, System Assassin - “Aggression Continuum” Remix by Rhys Fulber

9. Hypocrisy Of Faith - “Manufactured Hope” Remix by Rob Gee

10, This Is My Life - “Cognitive Dissonance” Remix by Zardonic

11. Recoded - “Recode” Remix by Blush Response

