MÚSICA: 'Titi me preguntó' se corona como la mejor canción del 2022: Según la Revista Time.

Para todos los fanáticos de Bad Bunny, esta noticia les gustará, luego que su tema “Tití me preguntó” fuera elegido como la mejor canción del 2022, esto como dentro del top 10, según lo informó la revista Time.

Prensa. Excelsior

Como ya es tradición, antes de que el año finalice, la revista se encarga de resaltar los puntos más destacados que han sucedido durante el año, es por eso que dan a conocer desde las mejores fotografías, hasta la canción más escuchada a nivel mundial. Es por eso, que la revista Time publicó un listado de las 10 mejores canciones del 2022, donde el puertoriqueño encabeza la lista. Cabe mencionar que el cantante también recibió un reconocimiento a mejor albúm del año, "Un Verano Sin Ti".

Durante los cuatro años que he estado escribiendo los resúmenes musicales de fin de año, hemos aplicado una regla autoimpuesta de nunca presentar al mismo artista en las categorías de canción y álbum (…) Pero tuvimos que romper la tradición por Bad Bunny, que está en lo más alto de nuestras listas de álbumes y canciones”, manifestaron los creadores del listado.

Titi Me Pregunto es su joya de la corona, un paquete de exuberancia bulliciosa que hace sonar los parlantes y te enrolla con fuerza, Bad Bunny ejerce su maleable y magnífica voz en todas sus formas, a través de hábiles versos rápidos”, dice la publicación.

Listado de las mejores 10 canciones del 2022

Además de la canción del puertorriqueño, estas son las demás canciones que incluye la lista del top 10 del 2022:

“Delincuente” de Tokischa con Anuel (AA) y Ñengo Flow

“Part of the Band” de The 1975

“FNF” de Glorilla

“Bad Habit” de Steve Lacy

“ChevyS10? de Sudan Archives

“Finesse” de Pheelz ft. BNXN

“Unholy” de Sam Smith ft. Kim Petras

“Kind of Girl” de MUNA

“Jack” de Hardy

Cabe mencionar, que Bad Bunny se estará presentando en Monterrey este 03 y 04 de diciembre en el Estadio BBVA, donde se espera la asistencia de miles de fanáticos de este puertorriqueño que ha causado furor con sus temas durante este año.





