PELICULA: James Gunn revela detalles del nuevo contrato de Henry Cavill como Superman.

Prensa. Metro.

El regreso de Henry Cavill en la escena post créditos de ‘Black Adam’ sorprendió a los fans del superhéroe que ahora tienen mucha ilusión con los planes de DC en futuros proyectos.

Hace unos días salió una información donde se aseguraba que Henry Cavill interpretaría a Superman en algún proyecto para plataformas streaming, a lo que el nuevo responsable del ‘DCU’ (Universo Cinematográfico de DC), James Gunn, desmintió rotundamente a través de un tweet.

“No estoy seguro de si estás mintiendo a propósito o si alguien se aprovecha de ti en ti, pero, como he dicho aquí antes, NADIE sabe lo que está sucediendo en DC Studios en este momento, aparte de Peter y yo. Eso incluiría escribir cualquier nuevo contrato para cualquier persona en este momento”, escribió James Gunn en respuesta al artículo.

James Gunn junto a Peter Safran son los responsables del futuro de DC, y parte de ese voto de confianza que han hecho los productores de DC con los productores, fue convencer a Henry Cavill para que interpretara al superhéroe más popular de su franquicia.

Futuro de DC

A pesar de que Gunn y Safran trabajan duramente para darle “control” a los proyectos de DC, la realidad es que próximamente se estrenarán cuatro películas que fueron responsabilidad de la administración vieja. Estas cintas son: Shazam! Fury of the Gods, The Flash, Blue Beetley y Aquaman and the Lost Kingdom.

Según los informes, Gunn se está enfocando en la dirección creativa del Universo DC, mientras que Safran está manejando cosas relacionadas con los negocios y la producción. El CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, explicó que James Gunn y Peter Safran están cerca de completar una hoja de ruta para el futuro del Universo DC

“Creo que en los próximos años, vas a ver mucho crecimiento y oportunidades en DC, no habrá cuatro Batmans”, bromeó Zaslav. “Y, entonces, parte de nuestra estrategia es expulsar al infierno de DC, lo que James y Peter van a hacer. Creo que han emocionado a los fans. Creo que te van a emocionar durante un período de tiempo”.

