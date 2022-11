Fuente: https://unsplash.com/photos/ CVg55UB571Y

El fútbol es más que un deporte en Sudamérica. Es una pasión por la que arden muchas personas. Así lo demuestran no sólo los propios jugadores, sino también los fanáticos que apoyan a su equipo en todos los partidos.

Con Brasil y Argentina, hay dos amplios favoritos al título sobre el terreno de juego que proporcionarán mucha diversión dentro y fuera del campo. Sin embargo, también hay otros equipos de Sudamérica que lo darán todo por su país.

Brasil, eterno favorito al título

Un Mundial sin Brasil sería absolutamente inimaginable para muchos aficionados. La selección brasileña es simplemente parte de un Mundial. Las camisetas amarillas, los hinchas exuberantes e impulsivos y algunos de los mejores jugadores de fútbol del mundo no pueden faltar en un formato así. Afortunadamente, esto no es diferente en Qatar. Brasil se enfrentará a Suiza, Serbia y Camerún en el Grupo G. El equipo sudamericano es el ganador absoluto.

El equipo de Sudamérica es el claro favorito para ganar el grupo y, por tanto, pasará fácilmente a la fase eliminatoria. Por supuesto, ese debería ser también el objetivo declarado de todos los jugadores. Sin embargo, en el pasado reciente, Brasil ha tenido una relación algo complicada con la Copa del Mundo.

La última vez que ganó fue en 2002, y la derrota en el Mundial de 2014 en casa ante Alemania sigue siendo un recuerdo especialmente terrible. En aquel partido la DFB desmontó a los brasileños con un marcador de 7:1 y finalmente se desvanecieron las grandes esperanzas. En 2006, 2010 y 2018, la Seleção fue eliminada en cuartos de final; en 2014, el equipo alcanzó el tercer puesto. En Qatar, en 2022, el objetivo es volver a conseguir un éxito deportivo. Para el elogiado Neymar, probablemente será la última oportunidad de demostrar su capacidad en el Mundial.

Argentina gana, al menos según el juego de ordenador

En cada Mundial aparecen también numerosos oráculos que predicen con antelación el desarrollo del torneo y presumen de conocer al ganador final. El juego de simulación de fútbol FIFA tuvo un índice de éxito especialmente alto en los últimos torneos. Tanto en 2010 como en 2014 y 2018, se pudo predecir correctamente el ganador con antelación. Según el oráculo, ha llegado el momento de que Argentina gane en 2022.

Sin duda, Lionel Messi no tendría nada que oponer a esto. El famoso futbolista es uno de los mejores jugadores de su tiempo y ya ha ganado todos los premios y títulos posibles. Lo único que le falta en su cartera es un Mundial. Los resultados suelen ser muy fluctuantes. Mientras que en 2014 sufrió una ajustada derrota en la final contra Alemania, en 2018 Argentina tuvo que despedirse en la primera ronda eliminatoria en Rusia.

Debido a su edad, probablemente sea también la última oportunidad de Lionel Messi para conseguir una victoria en el Mundial. Sin embargo, son muchos los aficionados y los espectadores neutrales, que dirían que el argentino se merece tal título. Argentina a menudo tiene que enfrentarse a su propia actuación en el Mundial. Muchos partidos sólo pueden decidirse por márgenes muy estrechos, por lo que Argentina, a pesar del oráculo de la FIFA, no es vista por muchos como la máxima favorita absoluta.

Participante en el escándalo de Ecuador

En el plano deportivo, Ecuador se había clasificado directamente para el Mundial de 2022 en Qatar. Hasta que finalmente quedó claro que podía haber un escándalo grave. Esto incluso ha puesto en duda la participación fija de los sudamericanos. Esto podría beneficiar a los fracasados italianos o chilenos. El motivo de la emoción es Byron Castillo, que juega en la selección nacional de Ecuador y es un miembro permanente del equipo. Pero si hay que creer a un periodista deportivo colombiano, los papeles de Castillo son falsos. Se dice que Castillo es originario de Colombia y que sólo se hace pasar por residente en Ecuador para aumentar sus posibilidades en el fútbol profesional.

Todavía no es seguro que Ecuador participe en el Mundial. Sin embargo, dado que el Mundial comienza en unas semanas, es muy probable que la participación no corra peligro y que Chile tenga que esperar al próximo Mundial. En el plano deportivo, los sudamericanos se enfrentarán a los anfitriones Qatar, Holanda y Senegal. Una tarea difícil, pero no insuperable.

Aunque Holanda es la clara favorita, la carrera por el segundo puesto está muy abierta. Senegal sigue preocupada por la participación de su superestrella Sadio Mané, y la propia Qatar podría beneficiarse de la mejora en su país. El mejor resultado hasta la fecha fue llegar a los octavos de final del Mundial de Alemania 2006. Un objetivo que, presumiblemente, también se han fijado para este año.

Costa Rica en el Mundial gracias a una demostración de fuerza

La participación de Costa Rica en la Copa del Mundo parecía haber terminado pronto. Las eliminatorias no fueron muy bien y se encontraron en el centro del campo, lejos de los lugares que les permitirían participar. Sin embargo, con una verdadera demostración de fuerza y seis victorias en siete partidos, Costa Rica llegó al Mundial de Qatar después de todo.

Keylor Navas, portero que ya ha jugado en el Real Madrid y que actualmente forma parte de la plantilla del PSG, está claramente en el centro de la acción. Su experiencia y su seguridad han dado un gran impulso a todo el equipo y deberían garantizar que Costa Rica pueda tener una buena actuación en la fase final del Mundial.

Sin embargo, esta será una tarea especialmente difícil en cualquier caso. Alemania y España son dos aspirantes directos al título en el grupo. Pero el hecho de que Alemania no puede ganar siempre contra rivales supuestamente más débiles quedó demostrado en el Mundial de 2018. Pero incluso si uno de los favoritos flaquea, Japón sigue esperando como tercer rival del grupo a superar.

¿Uruguay se volverá en un país fuerte?

Uruguay fue el equipo que ganó la primera Copa del Mundo. En 1950, ganaron su segundo título. Después de quedar en cuarto lugar en 1954 y 1970, la selección uruguaya estuvo tranquila durante mucho tiempo. No fue hasta 2010, en Sudáfrica, cuando consiguió una actuación sorprendentemente buena y volvió a ocupar el cuarto puesto.

En 2018, hubo otro fuerte desempeño, por lo que Uruguay también debe estar en el radar este año. El grupo es bastante factible. Les esperan Portugal, Ghana y Corea del Sur. Sobre el papel, Uruguay es el segundo equipo más fuerte por detrás de Portugal y, por supuesto, lo intentará todo para llegar en el torneo lo más lejos posible.