QATAR 2022: Horario para Venezuela de este SÁBADO 26 Y DOMINGO 27 de noviembre en mundial de fútbol Qatar 2022.

Sábado 26 noviembre:

6:00 am D Túnez vs. Australia (Estadio Ahmad Bin Ali)

9:00 am C Polonia vs. Arabia Saudita (Estadio Ciudad de la Educación)

12:00 pm D Francia vs. Dinamarca (Estadio 974)

3:00 pm C Argentina vs. México (Estadio Lusail)

Domingo 27 noviembre:

6:00 am E Japón vs. Costa Rica (Estadio Ahmad Bin Ali)

9:00 am F Bélgica vs. Marruecos (Estadio Al Thumama)

12:00 pm F Croacia vs. Canadá (Estadio Khalifa)

3:00 pm E España vs. Alemania (Estadio Al Bayt)

