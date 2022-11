Prensa. Senderos de Apure.net.

Martes 22 noviembre:

6:00 am C Argentina vs. Arabia Saudita (Estadio Lusail)

9:00 am D Dinamarca vs. Túnez (Estadio Ciudad de la Educación)

12:00 pm C México vs. Polonia (Estadio 974)

3:00 pm D Francia vs. Australia (Estadio Al Janoub)





#noticias

#qatar2022

#mundial

#futbol

#senderosdeapure

#yoamoapure

#venezuela