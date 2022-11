RUMBO A QATAR: Todo listo: La mascota, canción y balón de Qatar 2022.

Prensa. Metro.

La Copa del Mundo de Qatar 2022 está a unos días de arrancar, con el duelo inaugural entre el conjunto local y su similar de Ecuador. La expectativa ha sido mucha por este certamen, ya que representará el primero que se desarrolla en otra fecha distinta.

La organización local ha hecho de todo para evitar las críticas, motivo por el que el país redobló su inversión para dar una gran cara ante la sociedad.

Canción oficial

Parte de toda le ejecución del certamen fue sacar una canción oficial, la cual fue interpretada por Davido, Aisha y Trinidad Cardona, quienes son representantes de las naciones de Nigeria, Qatar y los Estados Unidos respectivamente.

Hayya Hayya (Better Together) | FIFA World Cup 2022™ Official Soundtrack.

https://www.youtube.com/watch?v=vyDjFVZgJoo





La intención de mezclar tres culturas distintas es representar la unión que celebra una Copa del Mundo, por ello son ellos los cantantes.

La mascota

En todas las calles de Doha está puesta la mascota que representará este Mundial, la cual fue nombrada como La’eeb (“jugador superdotado” en árabe). Esta figura representa al ghoutra, el tocado tradicional masculino, y el cordón negro que lo mantiene en su sitio, el agal. Tiene un parecido con el personaje de dibujos animados “Gasparín”, pues es una túnica tradicional de Qatar, pero así quisieron representar parte de su cultura.

Balón oficial

El balón de este año tendrá innovaciones por todos lados, ya que por primera vez en la historia de una Copa del Mundo contará con un chip, que se encargará de ayudar a los silbantes. A este esférico se le nombró como Rihla, que significa viaje en árabe; además, está inspirado en la cultura, arquitectura, las emblemáticas embarcaciones y la bandera de Qatar.

Los colores vivos y llamativos están colocados sobre un fondo perlado, representando en todo momento a la nación organizadora. “Está concebido para soportar la máxima velocidad de los partidos, puesto que se desplaza por el aire más rápido que ningún otro esférico en la historia del torneo”, relató Adidas, la marca que proporciona el balón.

