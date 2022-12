BIENESTAR: claves para mantenerte en forma durante esta Navidad.

Gold’s Gym ofrece tips de nutrición y actividad física para no aumentar de peso ni perder los avances logrados en el gimnasio

Diciembre es el mes para compartir con la familia y los amigos en fiestas, cenas y reencuentros. Lo que incide en el incremento de la ingesta de calorías. Como media, una persona tiende a aumentar entre 2 y 4 kilos cada Navidad. ¿Cómo evitar recuperar el peso perdido durante el año? ¿Qué alimentos se deben mantener a raya y qué bebidas se pueden consumir y cuáles evitar?

Al respecto, la nutricionista de la empresa Gold’s Gym, Bárbara Carrero, confirmó que “es común el aumento de hasta 4 kilos de peso debido a los excesos por el consumo de alimentos y bebidas altamente calóricas, y al realizar una pausa de la actividad física”. Por lo que dio las siguientes recomendaciones:

1. Para no perder el entrenamiento del año durante la temporada decembrina, la experta recomendó moderar especialmente el consumo de hallacas y bocadillos; así como limitar el plato navideño a los días 24 y 31 de diciembre. “Este menú aporta alrededor de 2.200 kcal, por lo que es importante comerlo puntualmente y seguir ejercitándose”.

2. Añadió que también es recomendable “tomar vino blanco o rosado que otras bebidas alcohólicas, ya que tiene menor aporte calórico que otras bebidas alcohólicas (de 70 a 100 calorías por copa). “Asimismo es importante evitar los refrescos”.

3. Para mantener un equilibrio, “lo importante es seguir comiendo de manera saludable diariamente, mantener las meriendas de frutas, y la ingesta suficiente de agua”.

No detener el ejercicio

4. El entrenador personal de Gold’s Gym, Mauro González, recomendó mantener la rutina de ir al gimnasio o realizar algún tipo de actividad física en esta temporada festiva.

5. Para quienes salen de viaje en estas fechas, lo recomendable es “hacer al menos una caminata diaria, trotar, andar en bicicleta o nadar, mínimo cinco días a la semana. Si se quedan en un hotel, muchos están dotados de áreas para ejercitarse”.

“Si no se tienen mancuernas, se pueden ejecutar rutinas con un envase de medio litro a litro y medio, lleno de agua, para trabajar los músculos superiores (hombros, bíceps, tríceps, espalda) e inferiores (glúteos, cuádriceps, piernas).

González señaló que dejar de entrenar por 15 días o más durante las vacaciones trae consecuencias como: “la disminución de la condición cardiovascular, pérdida de la masa muscular y cambio físico”. Por lo que hizo énfasis en no detener la actividad física durante la Navidad. “Debemos recordar que será más difícil volver a empezar de cero en enero”.

