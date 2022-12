COLUMNA ALBAÑIL DE LA HISTORIA: Hay que buscarle el juego a la vida (M.G) por Ramón Ojeda Crusate.

Columna. Albañil de la Historia. Ramón Ojeda Crusate.

La mañana sonreía sobre el monte cercano del río Caribe...En la instancia del tiempo, tal vez, la brisa fresca decembrina, que lograba colarse sobre los copos del chigal en galerías, agitó la jubilosa memoria de Doña María Joaquina García, que es igual, como abrir el libro completo de triunfos y derrotas, con ratos de sol, lluvias y vientos, de todas esas vicisitudes en donde se encuentra el ritmo sosegado de esta mujer labradora, que el sol urente del llano, ha dorado su carne morena...





Cuando ella tiene tiempo para las viejas palabras, del arenal de su infancia, emerge el espectro de la niñez, como el heraldo que publica los consejos sabios de su tío Miguel" Negrín" García, en su filosofía siempre advertía," hay que buscarle el juego a la vida"....Ese pasado que ve llegar en los recuerdos, también recoge a su abuelita Juana Liboria, mujer de temple recio que llegó desde Zamora al Matal, un pequeño vecindario del sector Lorenzo en Elorza, Apure, a orillas del caño Pan de azúcar, ella vino casada con Víctor Solórzano, oriundo también de Barinas por los lados de Palmarito, en nuestra conversa amena, Doña Joaquina hace una ligera pausa para recordar a la abuelita porque su mamá le contaba que murió ahogada en el riachuelo de Pan de Azúcar cuando buscaba pescado para alimentar unos pichones de garzas y su madre todavía muy joven le tocó luchar con sudor del alma para mantenerse ante la vida ....





Comenzaba la década de1880,mandaba Guzmán Blanco, en esos tiempos le decían que nada era fácil en Elorza, todo parecía inalcanzable y lo poco que se lograba conseguir, era porque se trabajaba muy duro, o como decía mi tío Negrín: momentos de aprender a buscarle el juego a la vida, concientes que ante las dificultades echan palante los que aprenden a jugársela con mayor o mejor habilidad... habrá quien lo haga con trucos o trampas, pero eso no dura mucho, la vida no se juega con mentiras se juega con la pura verdad ...Al llano migraron muchas familias, de todas partes huyendo de las guerras civiles y fueron conquistando el territorio casi virgen de pueblos como Elorza... Existía tierra buena para trabajar y todo mundo tenía de hacienda un poquito de cada cosa como para mantenerse... Después aparecieron los supuestos dueños de esos terrenos y empezaron a desalojar a los pisatarios, en su mayoría los hijos de los migrantes más antiguos...





Ya tenían más de cuarenta años de haber llegado y habían muertos muchos de ellos...enterrados en cementerios de vecindarios sus tumbas eran custodiadas por sus descendientes, pero al final, estuvieron que dejar sus restos regados por la sabana dejando atrás la memoria de sus antepasados... Joaquina y sus padres sufrieron en carne propia el triste desenlace... Está señora tan llena de historia y sabiduría, nació en Mata de Caña fuentera, entre El chiguire y Corocito Archilero, en el año 1938, hija de Julio María Corona y Juana García...Sus padres le dieron la mejor educación que pudieron, especialmente los valores del hogar, porque la poca escuela formal que estuvo, fue en manos de otras familias, trabajando como niñera en casas de ellos. De ese modo viajó muy jovencita al Yagual, San Fernando y Barquisimeto...





Luego ya mujercita se vino a Elorza en el año 1952, allí la contrató la Señora Yolanda Calzadilla de Acero para que la ayudará en sus quehaceres domésticos, además le cuidaba a sus dos hijas mayores, de tal manera que en ese tiempo, el divino juego de la vida, le regaló un esposo bueno en Asdrúbal Calzadilla Abreu, hermano de Doña Yolanda e hijo de Carlos Manuel Calzadilla Beguet y de Doña Amelia Abreu, junto a él formó su familia de la cual se haya orgullosa ...En este caso, igual que Doña Bárbara, Joaquina también estuvo su Asdrúbal.... Ya casado con él, llegó al Hato Puerto Caribe, en 1966, tierra hostil para la fecha, solamente habitada por indios bravos y son muchos los sucesos que ocurrieron a su alrededor, protagonizadas por las tribus mencionadas, incluyendo hurtos y hechos sangrientos, aunque estos casos fueron lamentables, corrió con la fortuna que jamás se metieron con ella ...





Atribuye esta especie de suerte, a que Don Carlucho acostumbraba matarle una res cada seis meses a estos pueblos indígenas, tratando de estar bien con el grupo y apaciguar un tanto el hambre....en ese ambiente salvaje lograron que ellos conocieran a la familia y les permitieran vivir en paz.... Le buscaron el juego de la vida... Son 55 años entregados en cuerpo y Alma en ese territorio...hay muchas cenizas que el tiempo no borra porque no tiene espacio vacío para colocar olvido...Hace ya seis años perdió su compañero de vida...Ella no se amilana y mantiene su estoicismo propio de la mujer apureña...Siempre llena de energía y con una sonrisa esplendorosa, como en la flor de su juventud, se siente satisfecha de haberle hecho caso a su tío Negrín, le ha encontrado el juego a la vida y ha tenido éxito...





De nada tiene que lamentarse...se encuentra feliz rodeada de hijos y nietos en las sabanas acogedoras del Caribe....Dulce emoción, con aire sencillo, a veces oyendo el chapotear de las menudas olas del río Caribe cuando chocan con el barranco arenoso que muestra las escalinatas por donde bajan a buscar del río el agua clara arremansada ...La costumbre se hace hábito y ella es imagen de las tantas Maria del llano, con muselinas de brisas y encajes de agua...Dulce señora, llegó hasta ud con la sutileza de la poesía latina:<ET CUM SPIRITU TUO<, Que sea la paz contigo ....Amén, Feliz Navidad....

Autor: Ramón Ojeda Crusate.

Cronista del Municipio Rómulo Gallegos.

Elorza, DICIEMBRE 2022.

