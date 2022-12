COLUMNA PERSONAJES Y VIVENCIA DE MI PUEBLO: Pablo “Tachi” Jiménez Futbolistas y Entrenador del Futuro por Vladimir Hidalgo Loggiodice.

Columna. Personajes y Vivencias de mi Pueblo.

Vladimir Hidalgo Loggiodice.

Los ojos del planeta están sobre Catar por la celebración del Mundial de Fútbol, maravilloso deporte, cautivador y preferido de la mayoría de los mortales. Ello motiva dedicar este capítulo a un excelente futbolista y mejor formador de niños y jóvenes en dicha disciplina. Pablo Ramón Jiménez y Liria Uviedo de Jiménez oyen el primer llanto de su hijo Pablo José Jiménez Uviedo el 31 de enero de 1968 en la capital apureña. Siendo muy niño, una sobrina empieza a llamarlo Tachi y le cambia el nombre por siempre. Seis hermanos completan la felicidad del hogar, María, Argenis, Carlos, Robert, Yadira y Paola. Viven en el barrio La Playa y asiste por tres años a la escuela del sector que lleva el mismo nombre. Luego residen en la Av. Caracas, frente al Colegio Diocesano y a escasa distancia del Polideportivo San Fernando. Termina la primaria en la EB Serafín Cedeño.





El padre de estricto carácter solo entiende que los hombres nacen para trabajar y no para jugar pelota. El ruido producido por entusiastas muchachos practicantes del balompié en el poli lo llena de emoción y curiosidad, y desde los doce años le caza los tiempos a su viejo para escapar, por la puerta de atrás de la vivienda, hasta el centro deportivo. Eso le modifica la vida radicalmente y acepta de inmediato que estará ligado a ese lugar y práctica hasta sus últimos días. Patean el balón descalzos en instalaciones de precarias condiciones, pero eso no impide que la pasión aumente. Sus primeros entrenadores son Orlando Gil, Oscar "Batero" Ibáñez y Luis Hernández, sintiéndose más motivado con el primero.Todas las tardes, después de finalizar las tareas de la escuela y casa, inicia las caimaneras junto a José "Pechepe" Rebolledo, Argenis Jiménez, "Mayiyi", Freddy Rebolledo, "Bolón", Grisel Silva, "Muñeco", Héctor "Manare" Rondón, Simón "Mon" Vargas, Reddy "Tatá" Vargas, entre otros.

La remodelación de la cancha inspira mejores acondicionamientos y organización. Crean el Club Polideportivo FC, y la fiebre por el fútbol se contagia entre los vecinos. Compiten en todas las categorías menores logrando la mayoría de los trofeos campeoniles. Desde el arranque es fijo en el medio campo. Su versatilidad lo hace dueño de ese sector y es la referencia a tomar en cuenta por los rivales para poder acceder a la conquista del gol, tarea que Tachi les hace muy comprometida. Simultáneamente alcanza el básico de bachillerato en el liceo Miguel Ángel Escalante. En cada jornada de juegos los profesores tienen la misión de lograr el permiso de su padre, quien aún no se convence que la redonda puede traer frutos a su residencia. Representa a Apure en todos los niveles infantiles y juveniles de competencias zonales contra Guárico y Amazonas, en búsqueda del cupo a los nacionales. Toman por hábito arrasar en esa instancia, pero no asisten a la fase posterior por falta de recursos. El liderato de goleadores queda en su poder varias veces. Hace el cuarto año en el Francisco Lazo Martí y ya con dieciséis abriles comienza a pensar en grande.





La etapa de amateur la realiza por completo con su amado club, donde se consagra en varias oportunidades en la cima de anotadores. También triunfa en futbolito con las divisas 19 de Abril, Samán Llorón, Supnesas de Manuel Vivas, Atlético San Fernando y HL de Gerardo Milano, Jobalito de Óscar Ibáñez, Ferretería Metropol de Nino Lioi, Unellez y otros. Un estudiante de la Unellez, de apellido Morea, que entrena con él le convence de mostrar sus condiciones y habilidades al equipo profesional Arroceros de Calabozo en 1984, que da sus pasos iniciales en segunda división y carece de casa club. Gerardo Milano le apoya con los pasajes y entrena lunes y miércoles de tres a seis de la tarde, luego se va a la carretera nacional Calabozo-San Fernando a esperar el autobús que pasa a la una de la madrugada. Ningún obstáculo puede con él. El técnico Adolfo "Castrín" Castro se impresiona con su adaptación al sistema táctico planteado y condiciones físicas inmejorables. En un partido de pretemporada contra Minerven de El Callao muestra de qué está hecho, ganan 2x1 y obtiene la titularidad soñada. Quedan campeones esa temporada y suben a primera división.





Ese ascenso es muy rápido para un plantel que aún necesita acoplarse a las exigencias de una liga muy competitiva. Eso significa contratar jugadores con experiencia, logística mayor, gastos de viajes, nuevos retos para los cuales Arroceros no está preparado. Prácticamente enfrentan a grandes agrupaciones con una nómina juvenil y veteranos cuyos mejores momentos están en el pasado. Tachi permanece por más de cuatro años ahí sin que ese once levante cabeza. Contra el Caracas, Pepe Ganga Margarita, Mineros de Guayana, Deportivo Táchira y otros monstruos del balompié nacional no tienen la menor oportunidad de avanzar. La directiva de los guariqueños no conoce el oficio ni disponen de capital, por lo que el desafío les queda grande y desaparecen.





El argentino Castrín, especialista en subir oncenas de segunda a primera división, logra que Industriales de Caroní lo contrate. "Íbamos bien en la tabla de posiciones. Yo punteaba la lista de goleadores. Luchábamos para ascender a primera. Pero el equipo no disponía de plata y Castrín abandona la causa por falta de pagos. Permanecimos aguantando la pela, a veces no teníamos para comer y cancelar el alojamiento. Habíamos clasificado para la segunda fase del campeonato, sin embargo no se pudo culminar la temporada". Regresa a su ciudad natal a laborar en el bufete de su tío abogado Castor Uviedo, pero meses después, en 1991, ficha con el poderoso Marítimo de Caracas de la máxima jerarquía.





Marítimo ya posee en sus vitrinas varias copas y jugadores de primera línea, Noel "Chita" Sanvicente, Héctor Rivas, Mon López, Franco Ricci, Nelson Gómez, Juan Manuel Mauro y una plantilla consolidada en todos los sectores del campo. No logra ser titular y lo ceden, en calidad de préstamo, al Galicia de Caracas para adquirir mayor experiencia. Fortalece el mediocampo y se alzan con el título de campeones ese año. Galicia toma interés en comprar su pase y Marítimo exige mucho dinero, lo que frustra la transferencia. Posteriormente intentan venderlo a un conjunto de Barinas, Tachi se opone y decide abandonar esta profesión con veinticuatro primaveras.





De nuevo en Apure retoma sus estudios de secundaria en el instituto nocturno Francisco Estévez y en 1993 ingresa en la UPEL para obtener el pergamino de Profesor, mención Ciencias Sociales. Contrae matrimonio en 2001 con Tibisay Bolívar y procrean sus hijos Estefanía y Stevens. Paralelamente, juega al balompié en categoría libre y refunda, junto a "Pechepe" Rebolledo, Rivaldo Rebolledo y Octavio Aguirre, el Club Polideportivo FC que se mantiene en el tiempo. Labora de docente en el Colegio Diocesano por cinco años y luego consigue cargo de alguacil en los tribunales civiles, jubilándose tras más de dos décadas de servicios. "Actualmente tenemos en el club más de doscientos niños y jóvenes que formamos en este deporte. Cubrimos todos los niveles, desde compotas hasta libre. Participan en los torneos con gran cantidad de galardones en su haber. Viajan regularmente a competir en copas de otros estados, aún con las dificultades existentes".





"Si tuviera la oportunidad de nacer nuevamente sería futbolista, por ser un deporte muy bonito y apasionante". Con ese amor ha vivido Pablo "Tachi" Jiménez todas las etapas de esta disciplina, que lo llevan a visitar el polideportivo a diario. Sin dudas, es un Personaje de mi Pueblo.

Edición y Montaje, Lic. Wladimir José Hidalgo Benítez.

*** Agradecemos a nuestro amigo Tachi la amabilidad de recibirnos en su residencia y con sus humildes palabras diseñar este trabajo.

