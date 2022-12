MÚSICA: Las 5 mejores canciones navideñas, según Billboard.

A días de celebrar Navidad y darle la bienvenida al Año Nuevo, Billboard presentó las cinco mejores canciones navideñas de todos los tiempos. Y sí, Mariah Carey sigue siendo la reina de la lista, con su “All I Want for Christmas Is You”.

Navidad es una de las épocas más esperadas del año, pues es sinónimo de unión y tiempo de pasar en familia. También es el momento ideal para escuchar villancicos y qué mejor que agregar a la lista de tu playlist las mejores canciones navideñas, según Billboard. Las clásicas melodías navideñas son perfectas para la cena del 24 y 31 de diciembre.

Clásicos villancicos navideños

Según el ranking de Billboard, estas son las cinco mejores canciones navideñas de todos los tiempos.

#5 “A Holly Jolly Christmas” de Burl Ives

El último lugar lo tiene Burl Ives con “A Holly Jolly Christmas” que llegó a la lista Billboard Hot 100 por primera vez en 2017. La canción fue escrita por Johnny Marks en 1962 e Ives la hizo famosa cuando la cantó de nuevo para Rudolph the Red-Nose Reindeer.

#4 “The Christmas Song” Nat King Cole

En 1946, Nat King Cole Trio grabó esta canción y ha tenido varias versiones navideñas. “Todo el mundo conoce un pavo y un poco de muérdago/ Ayude a que la temporada sea brillante... Un coro canta villancicos de Navidad/ Y la gente se disfraza de esquimales”, se escucha en el tierno villancico.

#3 “Jingle Bell Rock” de Bobby Helms

Una canción protagonista en varias películas, “Jingle Bell Rock” es muy recordada en Mean Girls en el icónico baile de Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried y Lacey Chabert.

#2 “Rockin’ Around The Christmas Tree” de Brenda Lee

La cantante grabó el exitoso villancico navideño cuando solo tenía 13 años de edad en 1958. Justin Bieber tiene su propio cover de Rockin’ Around The Christmas Tree.

#1 “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey

Mariah Carey sigue siendo la reina de la Navidad y es que su clásico es cada vez más reproducido en estas fechas.

