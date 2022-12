QATAR 2022: La emotiva carta que publicó Neymar tras el fracaso de Brasil en Qatar 2022.

Neymar Jr. fue uno de los jugadores que sufrió debido a la derrota de Brasil en penales ante Croacia. El astro brasileño hizo un gran gol, pero no fue suficiente para clasificar a la selección brasileña a la semifinal de Qatar 2022.

“Estoy destruido psicológicamente y esta, con seguridad, fue la derrota que más me dolió, que me dejó paralizado durante diez minutos y luego caí a llorar sin parar. Dolerá por mucho tiempo, infelizmente”, escribió Neymar en su perfil de Instagram.

El jugador del París Saint Germain fue uno de los que más lloró sobre el campo luego de la derrota en penales que incluso no tuvo la oportunidad de cobrar tras los fallos de Rodrygo y Marquinhos. Neymar estaba destinado a cobrar el quinto e hipotético último penal, pero nunca le llegó la oportunidad.

“Luchamos hasta el final y de eso tengo orgullo de mis compañeros porque no faltó empeño ni dedicación. El grupo merecía, Brasil merecía… Pero esa no era la voluntad de Dios. Valió por todo el sacrificio para sentir adentro el cariño de cada uno”, apuntó. El brasileño no dejó claro si habrá un regreso a su selección tras otra caída en el Mundial y quedar nuevamente en cuartos de final tras Rusia en 2018 con Bélgica y ahora ante Croacia en Qatar 2022.

“La cabeza todavía está caliente, no pienso con claridad. Decir que es el final sería apurado. No cierro las puertas, pero tampoco garantizo nada”, dijo en zona mixta tras el encuentro. Brasil no juega una semifinal desde el fracaso en Brasil 2014, desde entonces los brasileños no han levantado la gloria y se mantienen con 5 Copas del Mundo desde hace 20 años.

